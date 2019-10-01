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6 вещей, которые делает жадная женщина
У каждой женщины есть собственный список пожеланий к мужчине. Только одни дамы понимают, что нужно считаться с его возможностями, а другие обрушивают на избранника нескончаемый поток требований. Этих женщин называют жадными и эгоистичными. Их можно легко распознать по тому, как они ведут себя в отношениях, пишет femmie.ru.
Устраивают истерики, когда мужчина не удовлетворил очередную прихоть
Жадная женщина не знает меры в своих желаниях. Получив один подарок, она сразу же предоставляет список того, что ей еще нужно. Если мужчина по какой-либо причине не смог удовлетворить просьбу, то дама не просто обижается, а устраивает сцены со слезами и упреками. Никакие объяснения эгоистку не интересуют. Она не задумывается о том, что у спутника могут закончиться финансы, он не успевает в магазин после работы или просто устал от бесконечных требований.
Никогда не благодарит, выставляет мужчину вечным должником
Дама с наклонностями эгоистки считает, что если она отдала свое предпочтение конкретному представителю сильного пола, то он пожизненно должен быть ей благодарен. Она считает себя уникальной, поэтому никогда не говорит «спасибо» близкому человеку за предоставляемые блага. Если он пытается напомнить ей о своих заслугах, то женщина использует фразы: «Ты должен быть счастлив, что я с тобой», «Кем бы ты стал без меня?», «Неблагодарный! Я отдала тебе лучшие годы жизни».
При обустройстве быта учитывает только свои интересы
Эгоистичная представительница прекрасного пола заботится исключительно о собственном комфорте. Ей неинтересны потребности других людей. Если женщина покупает мебель, то не спрашивает мнения домочадцев, ремонт планирует исключительно по своему вкусу. Ее мало волнует, если цвет выбранных обоев раздражает супруга, что он пьет исключительно чай, а в доме только кофейные чашки. Жадины — это эгоистки. Они даже способны забыть про нужды детей.
Отдых проходит только по ее сценарию
Если дама жадная, то тщательно продумывает сценарий на отпуск, но не советуется с близкими. Женщину не беспокоит, что другие члены семьи не разделяют ее интересы. Она отдыхает только так и только там, где ей хочется. Ей не важно, будет ли рядом спутник или подруга, главное, чтобы нашелся тот, кто все оплатит. Если дама все же отправляется отдыхать с мужчиной, то пить коктейли и зажигать в ночных клубах на курорте — это ее эгоистичная привилегия. Спутник рассматривается только в качестве «кошелька».
Никогда не остается довольной заработком партнера
Жадная эгоистка часто попрекает избранника неспособностью зарабатывать больше. Она ставит ему в пример мужей подруг, партнеров по бизнесу, знакомых. Все усилия мужчины по обеспечению материального благосостояния семьи остаются незамеченными. Если он зарабатывает миллион, то возникает вопрос — почему не миллиард? Если все же его доходы настолько велики, что попрекать бессмысленно, то находится другой повод для недовольства. Например, женщина жалуется на его постоянное отсутствие дома.
Не считает нужным делать щедрые подарки
Жадная женщина с эгоистичным характером не любит, когда на ней экономят. Однако сама предпочитает не затрачиваться на презенты. Женщина утверждает, что важен не подарок, а внимание к человеку. Это так, но почему-то «внимание» к ней должно стоить дорого, а члены семьи и друзья обязаны довольствоваться формальными безделушками. При этом дама никогда не забывает, кому и что подарила. Она старается при каждом удобном случае напомнить о своей щедрости, подводить разговоры к тому, чтобы ей в очередной раз выразили благодарность за преподнесенный сюрприз.
Теги: Донбасс, женщина, жадность
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