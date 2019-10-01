Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы

01.10.2019 20:42

В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи дали советы, как отличить грипп от ОРВИ, пишет Главред.

Грипп и ОРВИ – в чем разница

ОРВИ – это общее название любой респираторной вирусной инфекции. Большинство ОРВИ протекает относительно легко и развивается постепенно - от слабых симптомов до более существенных недомоганий спустя сутки-двое, передает МедикФорум. В свою очередь, грипп сразу дает о себе знать тяжелыми симптомами и быстрым ухудшением самочувствия.

В чем опасность гриппа:

в течение нескольких часов появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры;

всего за один час лихорадки температура тела может подняться до 40 градусов.

грипп может приводить к опасным осложнениям. В частности, к затяжному воспалительному процессу с температурой, которая может держаться в течение нескольких суток, а также к болевым ощущениям в мышцах и суставах.

Что касается ОРВИ, то температура тела обычно не повышается до 39 градусов и держится всего пару дней, затем постепенно нормализуется. Среди других симптомов: общая слабость, но нет сильных болевых ощущений в мышцах и суставах.

Продолжительность болезни также позволяет отличить грипп от ОРВИ:

при простуде заболевший способен полностью выздороветь за неделю;

грипп лечится десять дней, а недомогание после периода болезни может ощущаться еще на протяжении трех недель.