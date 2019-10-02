Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах

02.10.2019 11:17

Покупая продукты в супермаркете будьте очень внимательны. Всегда смотрите на состав продуктов. Если вы заботитесь о своём здоровье, то лучше не покупать этих продуктов.

Продукты быстрого приготовления наносят непоправимый вред нашему здоровью и способствуют развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сюда относится лапша, каши, супы, смеси для пудингов и напитков, а также бульонные кубики.

Колбасные изделия сейчас редко содержат хоть что-то полезное. В них полно сои, сала и химии. Именно это и делает колбасу вкусной.

Молочка с очень длинным сроком хранения. Ничего натурального в такой молочке нет. Так что обходите молочные продукты, срок годности которых превышает неделю.

Перец вне сезона. Этот овощ является генно-модифицированым на 100 %.

Ароматизированный чай лучше заменить обычным. Если хотите чай с каким-то вкусом, то сделайте добавку дома. Это могут быть фрукты, ягоды, травы и пряности. Так вы уменьшите влияние не полезных добавок на организм.

Сладкая газировка — это дикая смесь, которая вредит не только здоровью, но и портит фигуру. Высокое содержание сахара в этих напитках не позволит удовлетворить вашу жажду.

Соки в пакетах также лучше не приобретать. Очень тяжело найти на полках магазина хороший сок. Особенно опасны соки с экзотических фруктов и овощей. Там уж точно нет ничего полезного.

Кексы, рулеты, бисквиты и прочие десерты в металлизированной упаковке. Состав теста таких десертов-одна сплошная химия и сахар.

Источник: https://from-ua.com