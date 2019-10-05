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Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 6 октября, — день, когда не стоит тратить много сил на быт, лучше отдохнуть. А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем.
Телец
Возможны разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими будет нелегко найти общий язык.
Близнецы
Звезды обещают активную личную жизнь. Сердце подскажет Близнецам, что делать, а ум — чего не делать.
Рак
Возможно судьбоносное знакомство. Вечером стоит посвятить время семье.
Лев
Звезды советуют вам посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости.
Дева
Пора заняться планированием отпуска и поиском тех людей, с которыми хотели бы отдохнуть.
Весы
Хороший день для творчества. Если вы мечтали рисовать, вышивать — самое время отправиться в магазин за красками и нитками.
Скорпион
Звезды советуют организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк.
Стрелец
Не стоит критиковать близких людей, результат вас огорчит. Вечером лучше побыть в одиночестве.
Козерог
Звезды говорят, что Козерогу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь — именно они помогут ему преуспеть.
Водолей
Новые увлечения вряд ли окажутся стойкими — если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.
Рыбы
Вас ждет успех в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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