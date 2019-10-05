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Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака
Как известно, наша жизнь состоит из темных и светлых пятен или полос, как говорят некоторые, они чередуются или идут друг за другом, пишет Куб.
Бывает так, что темное пятно судьбы затягивается и тогда кажется, что все совсем мрачно и сыро, хмуро и дождливо становится на душе.
В это время люди особенно трепетно ждут того дня, когда темное пятно сменится светлым и наступит яркий жизненный рассвет.
Гороскоп с 5 по 15 октября говорит о том, что светлого пятна дождутся четыре знака Зодиака, в их жизни начнутся счастливые перемены.
Начнется все с мелочи, со случайного разговора, в ходе которого откроются карты будущего, счастливого и безупречного.
В это время очень важно прислушиваться ко всем знакам, которые посылает судьба, учитывать каждую мелочь, деталь.
Окружающий мир даст вам ответ на вопрос о том, как добиться больших успехов в делах и в личной жизни, как начать жить, а не выживать.
Если вы уже устали жить, будто под слоем грозовых туч, то пора выходить из тени и начинать активно работать над своей жизнью.
Четыре счастливчика смогут добиться колоссальных успехов в самые кратчайшие сроки, стоит им только сильно захотеть.
Овен решит все изменить в своем текущем положении дел, и это будет очень верным решением, так как зимой может появиться нехватка денег.
Если сейчас вы смените работу или найдете дополнительный источник денег, то жизнь станет просветляться и улучшаться на глазах.
Вы находитесь в долговой яме и понимаете, что на такой зарплате вам не удастся выкрутиться, поэтому надо срочно что-то менять.
В период с 5 по 15 октября вам нужно принять важное решение, после чего жизнь станет светлой и благополучной в кратчайшие сроки.
У Львов что-то перестало получаться на личном фронте, проблемы и мелкие склоки просто загрызли и не дают дышать.
Вспомните о том, что вы гордый царь зверей, а не серая мышка, и проблемы разойдутся, как тучи после грозы.
Устали барахтаться в кризисе своих проблем Весы, но и на вашу долю скоро выпадет большой лакомый кусочек.
До середины октября в вашей жизни резко изменится текущая ситуация, появятся деньги и силы, чтобы за несколько дней решить все проблемы.
Это даст Весам шикарный толчок и веру в счастливое будущее, у вас откроется второе дыхание, и вы сможете побороть все вокруг.
Постарайтесь не сбрасывать позиции до конца осени, активно решайте все вопросы, не позволяйте ситуации усугубляться, и будет вам счастье.
Гороскоп Стрельца указывает на то, что он совершит очень меткое попадание в цель своих проблем, тем самым разорвет их в клочья.
С 5 октября и по 15 число этого месяца, постепенно наладится ваша жизнь, а все происходящее будет уже напоминать не черную дыру, а светлое пятно.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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