Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака

05.10.2019 18:33

Как известно, наша жизнь состоит из темных и светлых пятен или полос, как говорят некоторые, они чередуются или идут друг за другом, пишет Куб.

Бывает так, что темное пятно судьбы затягивается и тогда кажется, что все совсем мрачно и сыро, хмуро и дождливо становится на душе.

В это время люди особенно трепетно ждут того дня, когда темное пятно сменится светлым и наступит яркий жизненный рассвет.

Гороскоп с 5 по 15 октября говорит о том, что светлого пятна дождутся четыре знака Зодиака, в их жизни начнутся счастливые перемены.

Начнется все с мелочи, со случайного разговора, в ходе которого откроются карты будущего, счастливого и безупречного.

В это время очень важно прислушиваться ко всем знакам, которые посылает судьба, учитывать каждую мелочь, деталь.

Окружающий мир даст вам ответ на вопрос о том, как добиться больших успехов в делах и в личной жизни, как начать жить, а не выживать.

Если вы уже устали жить, будто под слоем грозовых туч, то пора выходить из тени и начинать активно работать над своей жизнью.

Четыре счастливчика смогут добиться колоссальных успехов в самые кратчайшие сроки, стоит им только сильно захотеть.

Овен решит все изменить в своем текущем положении дел, и это будет очень верным решением, так как зимой может появиться нехватка денег.

Если сейчас вы смените работу или найдете дополнительный источник денег, то жизнь станет просветляться и улучшаться на глазах.

Вы находитесь в долговой яме и понимаете, что на такой зарплате вам не удастся выкрутиться, поэтому надо срочно что-то менять.

В период с 5 по 15 октября вам нужно принять важное решение, после чего жизнь станет светлой и благополучной в кратчайшие сроки.

У Львов что-то перестало получаться на личном фронте, проблемы и мелкие склоки просто загрызли и не дают дышать.

Вспомните о том, что вы гордый царь зверей, а не серая мышка, и проблемы разойдутся, как тучи после грозы.

Устали барахтаться в кризисе своих проблем Весы, но и на вашу долю скоро выпадет большой лакомый кусочек.

До середины октября в вашей жизни резко изменится текущая ситуация, появятся деньги и силы, чтобы за несколько дней решить все проблемы.

Это даст Весам шикарный толчок и веру в счастливое будущее, у вас откроется второе дыхание, и вы сможете побороть все вокруг.

Постарайтесь не сбрасывать позиции до конца осени, активно решайте все вопросы, не позволяйте ситуации усугубляться, и будет вам счастье.

Гороскоп Стрельца указывает на то, что он совершит очень меткое попадание в цель своих проблем, тем самым разорвет их в клочья.

С 5 октября и по 15 число этого месяца, постепенно наладится ваша жизнь, а все происходящее будет уже напоминать не черную дыру, а светлое пятно.