Растения могут «общаться» друг с другом

05.10.2019 08:41

Ученые выяснили, как растения предупреждают друг друга об опасности.

Согласно новому исследованию, растения выделяют определенные химические соединения, чтобы предупредить других об атаке хищников и паразитов.

У разных видов животных существуют свои способы предупреждения об опасности. Более развитые виды могут подавать звуки, а другие общаются с помощью выделения специфических запахов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.

Как ни странно, подобная коммуникация происходит и между растениями, когда они хотят предупредить своих сородичей об опасности. На днях группа ученых опубликовала исследование, в котором они попытались выяснить как именно общаются растения и зачем это нужно.

В качестве подопытного ученые использовали канадский золотарник — многолетнее лиственное растение. Биологи проанализировали как ведут себя поврежденные и здоровые растения во время того как их атакует паразит, в данном случае — листовой жук Trirhabda virgata.

Ученые определили, что химический состав воздуха возле поврежденных растений отличается от воздуха вокруг здоровых растений того же вида. Оказалось, что золотарник выделяет специальное летучее органическое соединение с едким запахом, когда его атакуют.

Это соединение является защитной функцией для растений, и его могут улавливать другие растения, чтобы защитить себя. Ученые пока не знают, как именно другие растения воспринимают химическое соединения, но, вероятно, определенное вещество может взаимодействовать с их клеточными мембранами.

Такой запах может привлекать ос-наездников, которые отпугивают паразитов. У некоторых растений, вроде табака, подобный защитный механизм с выделением органических соединений может напрямую отпугивать паразитов.

Ученые также определили, что растения, среди которых есть несколько поврежденных, лучше защищают себя и активируют эту функцию, чем группы полностью здоровых растений.

«Когда растения подвергаются нападению патогенных микроорганизмов или травоядных — они изменяют свой метаболизм. Химические и метаболические изменения помогают им справиться с хищниками. Это очень похоже на нашу иммунную систему: хотя у растений нет антител, как у нас, они могут бороться, используя довольно сильную химию», — пишут авторы исследования.