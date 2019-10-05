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Растения могут «общаться» друг с другом
Ученые выяснили, как растения предупреждают друг друга об опасности.
Согласно новому исследованию, растения выделяют определенные химические соединения, чтобы предупредить других об атаке хищников и паразитов.
У разных видов животных существуют свои способы предупреждения об опасности. Более развитые виды могут подавать звуки, а другие общаются с помощью выделения специфических запахов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Как ни странно, подобная коммуникация происходит и между растениями, когда они хотят предупредить своих сородичей об опасности. На днях группа ученых опубликовала исследование, в котором они попытались выяснить как именно общаются растения и зачем это нужно.
В качестве подопытного ученые использовали канадский золотарник — многолетнее лиственное растение. Биологи проанализировали как ведут себя поврежденные и здоровые растения во время того как их атакует паразит, в данном случае — листовой жук Trirhabda virgata.
Ученые определили, что химический состав воздуха возле поврежденных растений отличается от воздуха вокруг здоровых растений того же вида. Оказалось, что золотарник выделяет специальное летучее органическое соединение с едким запахом, когда его атакуют.
Это соединение является защитной функцией для растений, и его могут улавливать другие растения, чтобы защитить себя. Ученые пока не знают, как именно другие растения воспринимают химическое соединения, но, вероятно, определенное вещество может взаимодействовать с их клеточными мембранами.
Такой запах может привлекать ос-наездников, которые отпугивают паразитов. У некоторых растений, вроде табака, подобный защитный механизм с выделением органических соединений может напрямую отпугивать паразитов.
Ученые также определили, что растения, среди которых есть несколько поврежденных, лучше защищают себя и активируют эту функцию, чем группы полностью здоровых растений.
«Когда растения подвергаются нападению патогенных микроорганизмов или травоядных — они изменяют свой метаболизм. Химические и метаболические изменения помогают им справиться с хищниками. Это очень похоже на нашу иммунную систему: хотя у растений нет антител, как у нас, они могут бороться, используя довольно сильную химию», — пишут авторы исследования.
Теги: растения, общение, друг
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