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Ученые предупредили об опасности употребления куркумы
Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что производители могут добавлять в куркуму свинцовый аромат, оказывающий нейротоксическое воздействие на организм, пишет esoreiter.
По мнению ученых, производитель идет на такой шаг, чтобы придать куркуме яркий желтый оттенок. Все дело в дешевизне такого способа.
Во время исследования, ученые сравнили изотопы куркумы и изотопы свинца, находящегося в крови человека. Выяснилось, что «испорченная» куркума была произведена в семи из девяти районах Бангладеша. Этот тяжелый металл, по мнению исследователей, попадает в кровь жителей Бангладеша вместе с куркумой, которую они потребляют, добавляя в пищу.
Свинец токсичен для организма в любых объемах, так как он ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и отрицательно влияет на нервную систему. Наибольший вред металл наносит молодому растущему организму, вызывая когнитивные расстройства.
Теги: Донбасс, опасность, куркума
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