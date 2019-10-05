Ученые предупредили об опасности употребления куркумы

05.10.2019 18:03

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что производители могут добавлять в куркуму свинцовый аромат, оказывающий нейротоксическое воздействие на организм, пишет esoreiter.

По мнению ученых, производитель идет на такой шаг, чтобы придать куркуме яркий желтый оттенок. Все дело в дешевизне такого способа.

Во время исследования, ученые сравнили изотопы куркумы и изотопы свинца, находящегося в крови человека. Выяснилось, что «испорченная» куркума была произведена в семи из девяти районах Бангладеша. Этот тяжелый металл, по мнению исследователей, попадает в кровь жителей Бангладеша вместе с куркумой, которую они потребляют, добавляя в пищу.

Свинец токсичен для организма в любых объемах, так как он ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и отрицательно влияет на нервную систему. Наибольший вред металл наносит молодому растущему организму, вызывая когнитивные расстройства.