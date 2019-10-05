Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела

05.10.2019 16:48

Телец

Этой осенью под крылом ангела будет находиться такой знак Зодиака, как Телец. Он всю свою жизнь привык добиваться всего именно своими силами, пишет from-ua.

И теперь ему можно полностью расслабиться и осознать, что его всецело поддержит кто-то свыше, а также придаст ему сил и протянет руку помощи.

Ангел просто-напросто не разрешит Тельцу совершить неверный поступок, а также не позволит сделать то, о чем он сможет пожалеть.

Именно это время года станет благоприятным для рожденного под этим знаком Зодиака.

Овен

Для Овна осень станет прекрасным и насыщенным временем, и конечно же его тоже будут оберегать ангелы.

Этому знаку Зодиака крайне нужно, чтобы рядом был тот, кто своевременно сможет остудить то пламя, которое горит душе.

А ведь этой осенью их огонь будет пылать особенно ярко, а ненужные эмоции могут вызвать проблемы на работе, громкие скандалы и различные передряги.

В такие моменты ангелы будут выискивать и подсказывать компромиссы, а также исправлять то, что уже было испорчено.

Дева

Рожденным под этим знаком Зодиака осенью ангелы помогут одолеть неприятности, касательно их здоровья и психологического комфорта.

Они будут предохранять Дев от новых неприятностей, и отгоняя старые, укоренившиеся проблемы.

Душа заполнится сплошным позитивом, и Девы снова начнут мечтать о прекрасном.

Эта осень станет для Дев славным этапом для преодоления своих проблем и обретения благополучия.