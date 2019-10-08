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14 способов сделать невзаимную любовь взаимной
Нет никакой волшебной формулы, по которой бы можно было влюбить в себя того, кто тебе нравится. Но если ты правда думаешь, что между вами может что-то быть, а человек просто этого не замечает, вот как ты можешь ему помочь, пишет Куб:
1. Найди общее.
Хотя противоположности притягиваются, общие интересы — это хороший способ показать человеку ту твою сторону, которую он не замечал. Когда ты рядом с ним, попробуй установить особенную связь между вами, говоря о том, что нравится вам обоим.
2. Попробуй новый внешний образ.
Ты определенно не должна меняться под кого-то. Но если ты замечаешь, что в последнее время перестала уделять должное внимание своему внешнему виду, помни, что физическое привлесение важно в отношениях. Усовершенствуй свой стиль, тренируйся, преображайся.
3. Становись лучше.
Важно работать над собой не только внешне. Твоя безответная любовь наверняка ищет себе добрую, сочувствующую девушку. Если тебе чего-то не достает в тех качествах, которые он ищет, поработай над этим. Подумай о том, что ты можешь ему дать.
4. Найди себе кого-то другого.
Во-первых, он точно обратит на тебя внимание: раньше ты постоянно писала ему, а теперь уже с другим? Хм..интересно. Во-вторых, ничто не делает тебя такой привлекательной как недоступность. Мы всегда хотим то, чего у нас нет.
5. Перестань писать ему и звонить.
Вместо того, чтобы пытаться быть постоянно в его голове, сделай шаг назад и будь недоступной. Он наверняка слишком привык к твоим сообщениям. И наверняка уже закатывает глаза, когда их получает. Так что заставь его думать о тебе твоим отсутствием.
6. Будь ему другом.
Конечно, ты не хочешь оставаться для него просто подругой, но дружба поможет тебе понять, что он вообще ищет в отношениях. Еще ты получишь его доверие и любовь, пусть и в другом плане, но чувства трансформируются.
7. Покажи ему, каково это, когда тебя нет рядом.
Может он привык, что ты всегда рядом как друг, но тебе нужно показать, что будет, если ты будешь недоступна. А ведь у тебя есть своя жизнь и может быть своя личная жизнь. Он должен понять, что без тебя ему хуже.
8. Попробуй отдалиться.
Мы все — люди привычки. Когда у нас что-то есть, мы это не хотим и не ценим. А то, чего у нас нет, кажется очень желанным. Если ты покажешь ему, что можешь жить без него, это заставит его задуматься, а может ли он жить без тебя.
9. Не делай предположений.
Ты называешь это невзаимной любовью, потому что ты рассказала ему о своих чувствах, а он не ответил тем же, верно? Иначе как ты можешь знать? Если ты даже не говорила с ним о своих чувствах, ты не дала ему возможности признаться в своих.
10. Перестань притворяться другой. Будь собой.
Иногда, когда мы влюблены в кого-то, мы так стараемся произвести на него впечатление, что начинаем вести себя глупо и не так, как обычно. Если ты думаешь, что он не полюбит тебя такой, какая ты есть, зачем он тебе? Ты хочешь всю жизнь притворяться?
11. Не жди его.
Чем больше ты продолжаешь инвестировать в того, кто не инвестирует в тебя, тем хуже ты себя чувствуешь. Двигайся дальше. Это не только покажет твою сильную сторону, но и повысит твою самооценку.
12. Подумай, правда ли ты влюблена.
Может он нравится тебе только потому, что он недоступен?
13. Подумай о всем том, что тебе в нем не нравится.
Просто чтобы немного остыть и реальнее посмотреть на вещи. Никто ведь не идеален.
14. А ты бы хотела быть с тем, кто не любит тебя?
Разве ты не заслуживаешь того, кто сразу поймет, что ты — его женщина? Ты достойна такой же любви, которую готова давать.
Теги: Донбасс, любовь, ревность, друг
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