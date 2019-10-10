Все рубрики раздела
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй
Как достичь гармонии в доме? Это зависит от многих факторов. Но не все знают, что можно достичь баланса, а также увеличить жизненные энергии благодаря фэн-шуй, пишет lifter.
Подумайте о том, чтобы завести комнатные растения. Энергия «Чи» в них полезна для здоровья и оживит ваш дом. Энергия «Ян» дезинфицирует ваше семейное гнёздышко. Она нейтрализует негатив, химические и электрические загрязнители.
Можно ли держать кактус в доме?
У кактуса – плохая репутация. Некоторые утверждают, что он приносит неудачу. Но это не так. Кактус – это растение с сильным характером и индивидуальностью. Он использует свои шипы для защиты нас.
Вот о каких преимуществах кактуса нужно знать:
- У этого растения – 4 различных рода и 1400 видов. Их часто используют в качестве украшений. Это модно!
- Кактусы появились в засушливых районов и хранят воду внутри. Поэтому вам не нужно много о них заботиться.
- У них есть шипы. Они защищают людей, которые живут поблизости.
Что говорит о защите кактусов фэн-шуй:
По мнению экспертов, кактусы нейтрализуют гамма-лучи компьютеров, микроволновой печи и телевизоров. Вот почему чаще всего их ставят рядом с этими электронными устройствами.
Они также помогают людям узнать свою внутреннюю силу. Кактус – это растение, которое хранит воду, а вода – это элемент, символизирующий чувства. Растение приносит пользу тем, кому необходимо защитить себя от собственных эмоций.
Шипы кактуса – это защита от неожиданных или негативных гостей. Они также помогают преодолеть свои собственные ограничения и дают силы сказать «нет» в случае необходимости.
Предостережение:
Кактус – мощное и даже агрессивное растение. Шипы считаются чрезвычайно сильной энергией. И она не должна располагаться вблизи лица.
Никогда не размещайте кактус в своей комнате, на кухне или в столовой. Потому что он разрушит позитивную энергию, вызовет беспокойство и плохое настроение, а также трудности с засыпанием.
Где можно поместить кактус:
- В «свободной зоне»: сад или балкон.
- У входа в дом, где они смогут выступать в роли «стражей».
- На рабочем месте или рядом с окнами.
Фэн-шуй также советует завести следующие растения:
1. Орхидея.
Прекрасное растение с красивым цветком. Оно притягивает взгляд и излучает особенно полезные тонкие частоты, которые стимулируют чувствительность.
2. Нарциссы.
Они являются очень популярными растениями в Китае и символизируют удачу.
3. Жёлтые хризантемы.
Они обеспечивают спокойствие в доме и облегчают жизнь.
4. Апельсиновое дерево.
Оно излучает энергию, которая приносит богатство. Разместите горшки с деревьями по бокам от входа в ваш дом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цветы, фэн шуй, кактус, комната
- Подарки для богинь, или Чем поразить милых дам
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья
- Центральный парк Донецка украсят десять новых клумб
- Мэр Донецка лично контролирует благоустройство города
- Как вырастить чудо-цветы
- Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- «Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»19:20
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА17:15
- «В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО14:41
- Разведение сил завело в тупик Киев и Москву: появились тревожные данные14:20
- Социологи назвали причины, по которым переселенцы посещают ОРДЛО13:55
- Зеленский: В Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса13:40
- Порошенко придумал, как урегулировать конфликт на Донбассе12:33
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе21:48
- Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции21:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Зеленский серьезно урезал свои полномочия: что изменится20:45
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- Главари «ДНР» начали угрожать Киеву из-за разведения войск на Донбассе20:12
- Зеленский прокомментировал вопрос о закрытии сайта «Миротворец»19:55
- Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли19:40
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»