Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год

11.10.2019 22:12

С уходом Желтой Свиньи закончится и двенадцатилетний астрологический цикл. На смену придет Белая Крыса, и начнется «новая сансара», которая пройдет под эгидой Юпитера и Сатурна. Что это принесет нам — рассказывают астрологи, передает dailyhoro.

2020 год обещает пройти спокойно, без шокирующих перемен и громких астрологических событий. Влияние Юпитера и Сатурна — единственный важный момент, настроившись на который можно будет погрузиться в атмосферу оптимизма. Астрологи советуют вспомнить о своих духовных ориентирах, навести порядок в мыслях и в жизни. Для чего? Юпитер — планета расширения, способная увеличивать все, на что воздействует: и хорошее, и плохое. Поэтому стремление выискивать недостатки и причины невезения сыграет злую шутку. Лучше сосредоточиться на хорошем, и тогда его обязательно станет больше. Каждому 2020 год сулит что-то свое, и нелишним будет узнать, что именно.

Овен

В 2020 году Овнов может преследовать чувство незавершенности: большую часть времени придется бороться за свои мечты, однако конца и края этим сложным сражениям видно не будет. Овнам не помешает стать более гибкими, мягкими и сговорчивыми, если хочется достичь выдающихся результатов. Год пройдет в режиме многозадачности, когда предстоит решать сразу несколько дел в разных сферах жизни. Главный совет астрологов — не терять упорство. Если Овны доведут до конца хотя бы одну цель, то и других достичь будет намного проще.

Телец

Целеустремленность, ответственность и практицизм — три столпа, на которые стоит опереться Тельцам в этом году. Да, придется изменить многим привычкам, отказаться от некоторых удовольствий и развлечений, но если удастся переломить себя и выстоять, то Вселенная не пожалеет подарков. Более того, любые амбициозные проекты, начатые в 2020 году, будут приносить Тельцам деньги еще многие годы.

Близнецы

В 2020 году в жизнь Близнецов начнут приходить новые люди с добрыми намерениями. Не нужно сразу открывать свое сердце, но стоит присмотреться: в ближайшие месяцы в окружении появится тот, кто изменит жизнь. Не повредит разнообразие, и в силах каждого Близнеца сделать так, чтобы оно принесло пользу. Новые увлечения, спонтанные решения, смена работы, путешествия — все это не ухудшит положение дел, а напротив, поднимет на новый уровень жизни. Эксперты dailyhoro.ru советуют взять все в свои руки и не бояться перемен.

Рак

Ракам в 2020 году улыбнутся сами звезды. Единственное, о чем предупреждают астрологи: плыть по течению можно тогда, когда будут улажены все основные вопросы. Особенно это касается расстановки сил на любовном фронте и в карьере. Можно довериться планетам-покровителям: они будут постоянно подталкивать Раков к удачным возможностям, и многое у них получится.

Лев

Львам астрологи рекомендуют не бояться инициативы. Это актуально для любых решений, начиная от личных отношений и заканчивая планированием на будущее. Не стоит бояться смотреть далеко вперед, но при этом нужно помнить, что ждет завтра. Забытые и отсроченные дела — враг Львов в новом году. Даже если будет казаться, что сил больше нет, нужно идти вперед. Только тогда хозяйка года поможет, даст сил и направит к счастью.

Дева

Девам в 2020 году помогут все лучшие качества: это и умение планировать, и развитая интуиция, и осмотрительность. Отдельно стоит упомянуть дар предвидения: он пригодится в карьере. Если получится трезво оценить ситуацию, прислушаться к внутреннему голосу, заметить шансы, то к ногам Дев упадут любые возможности. Главное — не затягивать с принятием решений, иначе есть риск впасть в депрессию и потерять веру в себя.

Весы

Год Желтой Свиньи испытывал Весов на прочность, зато в 2020 году они смогут перевернуть главу и насладиться моментом. В жизни Весов будет достаточно удачи, счастья, любви, поэтому можно неспешно планировать будущее и медленно продвигаться от одной цели к другой. Аналитические способности и развитая интуиция выведут Весов на правильный путь. Пользуюсь ими, они смогут добиться благосклонности звезд.

Скорпион

Сложно представить более дисгармоничный союз, чем Скорпион и Крыса, поэтому для представителей этого Знака 2020 год может оказаться непростым. Астрологи категорически не рекомендуют проявлять строптивость и неуживчивость, иначе хозяйка года подкинет проблем. Важно помнить, что Крыса достаточно хитра и коварна, так что опасно верить лести или поддаваться на провокации вопреки здравому смыслу. Скорпионам важно держаться на расстоянии от негатива и заряжаться только созидательной энергией, тогда этот год пройдет вполне благополучно.

Стрелец

Гороскоп на 2020 год сулит Стрельцам ситуации выбора. Предстоит разбираться в глобальных проблемах и искать нетривиальные выходы из сложных ситуаций. Крыса заставит отказаться от комфорта, привычного распорядка жизни, работающих схем и устоявшихся привычек. Но важно то, что в итоге выбор приведет к успеху, поскольку покровительница года явно настроена на помощь.

Козерог

В 2020 году Козероги могут узнать, что такое предательство и обман. И хотя они не относятся к самым слабым Знакам Зодиака, эта ситуация на некоторое время выбьет почву из-под ног. Вернуться в колею поможет новый опыт, поэтому лучшее, что могут сделать Козероги в ответ на неудачи, — это попробовать что-то новое. Есть и добрые новости: в сфере любви проглядывается полная идиллия, а значит, угрозу нужно ждать со стороны недоброжелателей. Вооружившись дежурной улыбкой, вежливостью и бдительностью, Козероги обеспечат себя защитой и удачей на весь год.

Водолей

Астрологи предупреждают Водолеев: 2020 год может столкнуть вас с чередой непредвиденных ситуаций. Покровительница года будет чинить препятствия, устраивать проверки на прочность, путать планы и мысли. Желательно почаще обращаться к скрытым талантам и способностям. Умение фокусироваться на хорошем пригодится в работе, способность отстоять свою точку зрения — в любви, а творческое мышление — в делах. Самое главное — не погружаться в негативные эмоции: любые проблемы будут легко решаемы, если сохранять нейтралитет.

Рыбы

Перед Рыбами откроются довольно широкие перспективы. Следует помнить о том, что именно в 2020 году вы изберете путь, по которому придется идти следующие несколько лет, а то и больше. Поэтому если Рыбы еще не нашли свое предназначение, то его пора найти. Крыса любит риск и азарт, и если сыграть по ее правилам, то результат превзойдет все ожидания. Но приоритет придется отдать чему-то одному, так что спокойное и привычное движение по течению лучше оставить для других.