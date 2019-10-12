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″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков
Вы должны знать, что образование камней в почках связано с нарушением обмена веществ, который позволяет накапливаться в почках нерастворимым солям, пишет from-ua.
В зависимости от того, какая из реакций обмена веществ нарушена, в организме образуются разные соли: ураты, фосфаты, оксалаты и другие.
Почечные камни представляют собой отложения минералов в почечных чашечках и лоханках. Они содержат кристаллические и органические компоненты и образуются, когда моча перенасыщается минералами. Оксалат кальция является основным компонентом большинства камней, многие из которых формируются на основе фосфата кальция.
Камнеобразование широко распространено, его частота достигает 14,8% и постоянно растет, а частота рецидивов в течение 5 лет после первого эпизода достигает 50%.
Вот 8 симптомов, которые могут указывать на то, что у вас есть камни в почках:
1. Боль в спине, животе или в боку.
Боль обычно начинается, когда камень движется в узкий мочеточник. Блокировка создает давление в почке. Боль часто начинается внезапно, и по мере движения камня интенсивность боли меняется.
2. Жжение или боль во время мочеиспускания.
Когда камень попадает между мочеточником и мочевым пузырем, вы испытываете боль или жжение во время мочеиспускания. Иногда эту боль ошибочно принимают за инфекцию мочевыводящих путей.
3. Частое мочеиспускание.
Если вы часто ходите в туалет, чтобы помочиться, это может означать, что камень переместился в нижнюю часть мочевыводящих путей. Однако частое мочеиспускание также может быть признаком инфекции мочевыводящих путей.
4. Кровь в моче.
Это довольно распространенный симптом, которым страдают люди с камнями мочевыводящих путей. Этот симптом также известен как гематурия. Цвет крови может быть коричневым, красным или розовым.
5. Вонючая или мутная моча.
Плохо пахнущая моча также может быть признаком инфекции в ваших почках или другой части мочевыводящих путей. Мутность дает гной в моче, а запах исходит от бактерий, которые вызывают инфекции мочевыводящих путей.
6. Моча в небольших количествах за один раз.
Это происходит, когда крупные камни застряли в мочеточнике. Блокировка замедляет или останавливает отток мочи, поэтому вы можете мочиться только понемногу, когда посещаете туалет. Если поток мочи полностью прекращается, нужна неотложная медицинская помощь.
7. Рвота и тошнота.
Это распространенный симптом у людей с камнями в почках. Это происходит потому, что нервные связи являются общими для почек и желудочно-кишечного тракта. Хотя тошнота и рвота также могут быть способом реагирования вашего тела на сильную боль.
8. Озноб и лихорадка.
Это признаки того, что у вас есть инфекция в почке или другой части мочевыводящих путей. Лихорадка, возникающая из-за инфекции, обычно достигает 37, 8 ° или более.
Теги: Донбасс, почки, соль, песок, камни
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