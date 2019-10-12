Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе

12.10.2019 16:13

Российский астролог и путешественник Александр Калаха сделал прогноз для некоторых знаков зодиака, рассказав, что им стоит ожидать в период с 11 по 20 октября, передает replyua.net. Отметим, эксперт пока что опубликовал предсказание для овна, тельца, близнецов, рака и льва.

Итак, на этой неделе овнам нужно беречь своё здоровье, и при малейших намеках на старые болячки нужно идти к врачу. В личной жизни овнам нужно делится секретами, необходимо поделиться наболевшим и проявить доверие , вы получите понимание от партнера . Будет серьезный разговор от которого может стараться уходить партнёр , но вы сможете вывести его на чистую воду. Кроме этого, астролог пишет, что для этого знака зодиака период сейчас не из приятных , и необходимо работать над своими страхами, необходимо решаться на смелый поступок , и не думать, что без потерь выиграете эту битву.

Что касается тельцов, то в этот период им очень повезёт с финансами, на руках окажется крупная сумма денег, актуальны крупные продажи или покупки, особенно касаемо машины. Сейчас вы найдёте идею которая принесёт хорошие деньги в будущем. Безработные тельцы найдут работу, или получат премию. Ожидайте финансовую поддержку от любимого человека или приятный подарок. В личной жизни приятные перемены. Одинокие тельцы встретят любовь, и судя по всему человек из другого города, ожидайте что друг неожиданно признается в чувства . В другом случае вы найдёте компромисс с партнером, можете помириться с бывшим партнёром . Вполне начнётся служебный роман, знакомство в поездке. Проявляйте романтику, делайте сюрпризы друг другу, будьте щедры и вам ответят взаимностью.

Прогноз для близнецов с 11 по 20 октября очень хороший. У вас начнётся романтический период. Сосредоточитесь сейчас на любимом человеке. У вас будет серьезный разговор, ожидайте признания в чувствах или предложения выйти замуж. Беритесь за сложную задачу, решайтесь на смелые шаги, вы сможете оставить ваши страхи позади, делайте то, что боитесь. Участвуйте в конкурсах и мероприятиях, лотереях и ставках, вам сейчас фартит. Со здоровьем все очень сложно, если вовремя лечить болячку, то можно избежать серьёзных последствий. Излишний трудоголизм ударит по здоровью, появятся воспалительные процессы, сходите к врачу.

Раков в этот период ждет переезд в другой район, город или страну. Вы сможете определиться где будете жить, вы оформите удачную сделку по недвижимости и можете надолго остаться в этом дом , вам повезёт с районом или отелем . В личной жизни серьезные перемены , тут и признания в чувствах или можно начать жить вместе, ожидайте предложения замуж. Одинокие раки встретят любовь, и вполне в отношениях будут расстояния и скорая встреча.

У львов сейчас важный период в работе. Вы сможете завоевать авторитет на работе, и являетесь сильным звеном коллектива. По работе достигните поставленной цели и получите улучшение условий труда в виде бонусов, и нового помещения. В этот период будет эффективно заниматься повышением квалификации, проходите курсы, найдите интересные книги. Новые знания дадут сильный толчок в развитии. Успешный период в обучении, будет не сложно сдать зачёты, экзамены и стажировку. Кроме этого, в этот период будете обеспокоены проблемами домашнего питомца , вполне готовы завести себе домашнее животное.