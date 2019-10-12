«Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых

12.10.2019 09:11

Читатели блога главного педиатра Украины Евгения Комаровского поинтересовались у доктора, можно ли купать новорожденного до того, как у него отпадет пуповина.

Как информирует replyua.net, один из читателей рассказал, что медсестра, побывавшая на дому и осмотревшая малыша, сказала, что ребенка нельзя будет купать, пока не отпадет пуповина. Родители переживают, что пуповина отпадет только через две недели, и малыш к этому времени будет очень грязным. Комаровский посоветовал родителям не паниковать. «Если человек не пачкается и не перегревается, то он вполне может не купаться и две недели, и три, и даже месяц. Поэтому если ваш ребенок находится в нормальных условиях, то естественно, до заживления пупочной ранки купать его совсем не обязательно», - пишет доктор.

По его словам, если ребенок не испачкан, нет никакого смысла начинать водные процедуры. Тем более, если малыш себя нормально чувствует. Естественно, существуют проблемные места, которые пачкаются быстрее, и, если такая проблема возникает, отдельные участки тела новорожденного можно просто обработать специальными влажными салфетками, которые подойдут малышу.