Все рубрики раздела
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
«Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых
Читатели блога главного педиатра Украины Евгения Комаровского поинтересовались у доктора, можно ли купать новорожденного до того, как у него отпадет пуповина.
Как информирует replyua.net, один из читателей рассказал, что медсестра, побывавшая на дому и осмотревшая малыша, сказала, что ребенка нельзя будет купать, пока не отпадет пуповина. Родители переживают, что пуповина отпадет только через две недели, и малыш к этому времени будет очень грязным. Комаровский посоветовал родителям не паниковать. «Если человек не пачкается и не перегревается, то он вполне может не купаться и две недели, и три, и даже месяц. Поэтому если ваш ребенок находится в нормальных условиях, то естественно, до заживления пупочной ранки купать его совсем не обязательно», - пишет доктор.
По его словам, если ребенок не испачкан, нет никакого смысла начинать водные процедуры. Тем более, если малыш себя нормально чувствует. Естественно, существуют проблемные места, которые пачкаются быстрее, и, если такая проблема возникает, отдельные участки тела новорожденного можно просто обработать специальными влажными салфетками, которые подойдут малышу.
Теги: Донбасс, новорожденный, купание, Евгений Комаровский
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей
- Фернандиньо рассказал о плюсах и минусах объединенного чемпионата с Россией
- Луческу: Будем покупать румынских игроков, когда их чемпионат сравняется по силе с украинским
- "Шахтер"-"Днепр". Анонс матча
- Английские журналисты обыграли украинских коллег в футбол (ФОТО)
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами09:32
- Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ09:10
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом07:30
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий22:03
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение