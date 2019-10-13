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Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке
Вареники - традиционное украинское блюдо, которое с удовольствием готовят и едят во многих семьях. Конечно, если вареники сделаны дома вручную, то можно не беспокоиться о том, что после обеда будут неприятные последствия, пишет Знай.
Ведь вы сами выбирали ингредиенты и сами их приготовили. Однако, если пачку вареников вы купили в магазине, то вы можете столкнуться с неприятными последствиями.
Вареники, сделанные на техническом производстве, это полуфабрикат. В них могут добавлять вместо обычного творога дешевый заменитель, который делают на пальмовом масле. Насыщенные жиры пальмового масла вредят организму: повышают риск развития атеросклероза, ожирения и тромбоза сосудов, а еще увеличивает уровень холестерина. Яйца тоже могут заменять на более экономный вариант - яичный порошок. Он добавляет продукту калорийности.
Также, полуфабрикаты ни в коем случае нельзя размораживать и замораживать заново - они теряют все свои полезные свойства. А если вареники уже давненько валяются у вас в морозилке, то лучше их не есть, а купить новые.
Теги: Донбасс, опасность, вареник, заморозка
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