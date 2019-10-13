Какие тяготы ложатся на плечи каждому знаку Зодиака

13.10.2019 14:53

В жизни каждой порядочной барышни должно быть место страданию. Настоящему такому страданию — глубокому, сильному и неподдельному. Главное — пережить это время стоически. Или нет. Это смотря какие именно звезды сошлись над страдалицей в день ее рождения, пишет newsyou.info.

Рак

Раки страдают молча. Так, чтобы никто не заметил, но все поняли, да. Они навзрыд рыдают в ванной, открыв кран на полную мощность. Они ходят по дому с глазами на мокром месте, но никакими пытками из них нельзя выбить ответ на вопрос «Что случилось?!» Потому что если ответить, что случилось, придется прервать на самом интересном месте внутреннее кино про апокалипсис. Да, барышня-Рак показывает себе увлекательнейший блокбастер про то, как все умрут, и она тоже. Мучительной, гадкой смертью. И нет, никакой Брюс Уиллис не придет и не спасет мир барышни-Рака от катастрофы. Потому что она сама Брюс Уиллис и сейчас все исправит. Это кино с хэппи-эндом, просто она пока еще не досмотрела.

Рыбы

Рыбы страдают картинно. Графиня изменившимся лицом бежит к пруду, о, да. Бежит топиться, разумеется, потому что ТАК страдать — выше ее сил. Главное, чтобы у пруда в этот момент не оказалось какой-нибудь противной Девы, которая обязательно скажет: «Что ж вы так убиваетесь? Вы ж так не убьетесь!» Нет, пусть рядом будут понимающие люди, которые не помешают Рыбке страдать. В смысле — наслаждаться. Как тонко она чувствует, как глубоко переживает, все видели?! «О, роковая ночь!»

Скорпион

Скорпионы вообще не страдают. В принципе. Потому что нет в мире той силы, которая могла бы заставить Скорпиона страдать всерьез. И в этом, собственно, заключается проблема. Потому что скорпионы все-таки живые люди (мы сами в шоке, но это правда), и не реагировать на окружающий мир они не в силах. Поэтому вместо страданий они гневаются. А это, знаете ли, ой. Потому что Скорпион в гневе — это хуже, чем Годзилла. Это хуже, чем Годзилла с предменструальным синдромом, если вы понимаете, о чем мы.

Телец

Телец страдает масштабно. Все — вы слышите?! — все должны знать о том, как ей плохо. Поэтому в первую очередь Телец пишет в уютный «Фейсбучек» гигантскую простыню текста, в которой небесталанно, но педантично перечисляет все свои беды и горести. И в этот самый момент беды и горести начинаются у всех остальных. Потому что если страдающему Тельцу попытаться дать дельный совет, то «кто вас вообще спрашивал, что вы лезете не в свое дело, тупицы». А если написать «Ну ты там держись», можно и бан схлопотать, потому что «ничего умнее не могли придумать, да?!» А если ничего не написать, то вас самих запишут. В смертельные враги. Потому что вы равнодушная сволочь.

Козерог

Козероги страдают смиренно. И деятельно. Козерог никогда не думает: «О, за что мне это!» Козерог думает: «Ну, ок. Возьмем и это. Что, интересно, из этого можно извлечь?» Полезного, разумеется. И, представьте себе, извлекает. И не только жизненный опыт и урок на будущее. Так любой дурак может. Козерог извлечет еще и волшебный пендель. В смысле — скрытый прежде внутренний ресурс.

Близнецы

Близнецы страдают многословно, цветисто и нецензурно. Ну, то есть Близнецы так не только страдают, а вообще живут: барышня-Близнецы постоянно ведет увлекательнейший диалог со всеми своими внутренними субличностями, и страдания в этой картине мира не меняют практически ничего. Кроме того, что страдающая барышня-Близнецы переходит от диалога к монологу и начинает вести его вслух. Слушатели ей при этом без надобности: все свои претензии Близнецы могут высказать кому угодно — хоть лучшему другу, хоть дорогому Мирозданию. Но если вы вдруг видите страдающую барышню-Близнеца — лучше остановитесь и послушайте. Участие она не оценит, зато узнаете много новых слов.

Лев

Львицы просто не могут позволить себе страдать. Страдания — это для простых смертных, а она — королева. А королевы, как известно, не только не пукают, но и не плачут. Но, поскольку Львица все-таки живой человек (а не мистическая сущность, как Скорпион, например), страдать ей приходится. Но надо же как-то держать лицо! Поэтому Львица быстренько выбирает среди своих вассалов какого-нибудь козла отпущения и обвиняет его во всех своих бедах. Так страдание превращается в благородный праведный гнев, что, согласитесь, совсем другая история. Кстати, быть козлом отпущения при Львице очень приятно: Львица же понимает, что на самом деле несчастный ни в чем не виноват, поэтому быстро меняет праведный гнев на высочайшую милость, тем и успокаивается, довольная собой. А козлику какие-нибудь плюшки достанутся.

Овен

Овны страдают замкнуто. Уходят в себя и запирают за собой дверь на четыре засова. И в этот момент самое важное — ни в коем случае не пытаться стучать. Потому что барышня-Овен принимает страдания, как вызов, и в этот момент у нее внутри разгорается смертельная схватка, кровавый бой с тенью. Она просто не позаботилась повесить на дверь табличку «Не влезай, убьет», но все же взрослые люди, сами должны понимать! Нет? Ну извините. Овен потом ссыпет в красивый мешочек ту горстку пепла, что останется от утешителя. Непременно.

Весы

Весы страдают со вкусом. Барышня-Весы — фаталистка, и она искренне верит: удар судьбы в лоб означает, что не возымели действия ее пинки под зад, а значит, «надо Федя, надо». Но принимать страдания за просто так — невыносимо: Весы не могут спокойно жить, не уравновесив зло добром. Страдания — зло? Зло. Значит, нужно как можно скорее сделать себе что-нибудь приятное. Ну, хотя бы покушать. А можно еще напиться в хорошей компании. И подарить себе что-нибудь ненужное, но прекрасное, потому что когда еще, если не сейчас, да? В общем, когда родные и близкие наконец добираются до Весов, чтобы обнять, утешить и накормить вкусным, они обычно обнаруживают, что утешать уже некого. Потому что барышня-Весы умотала на Мальдивы в компании кинематографически красивого брюнета и с чемоданом, полным новых платьев, в красивой шляпе и с бутылкой мадеры подмышкой. Бедняжечка наша.

Водолей

Водолеи ненавидят страдания. Водолею проще умереть, чем страдать. А потому именно это она и делает: окидывает прощальным взглядом все то, что принесло ей такие страдания, тихонько вздыхает и, ничего не говоря, уходит за диван. Умирать. Но обычно этого никто не видит, потому что Водолей в курсе: в этом мире человеку даже умереть нельзя спокойно, обязательно кто-нибудь пристанет с дурацкими вопросами. Поэтому окружающие уверены, что Водолеи вообще неспособны страдать, что они всегда бодры и веселы. А на самом деле Водолей сегодня умер. Пять с половиной раз. И воскрес, да. Это же Водолей.

Стрелец

Стрельцы страдают подло. Нет, это правда. Во всех остальных случаях Стрельцы — само благородство, сама отвага и лучший друг всех детей, но вот страдания выбивают Стрельца из колеи. И тогда несчастная барышня-Стрелец зовет к себе всех своих подруг, обещая им вкусные коктейли и безудержное веселье. И не врет. Про коктейли. А «безудержное веселье» заключается в следующем: Стрелец будет долго и многословно ныть о своей тяжелой судьбе, а подруги должны не просто ее утешать, а анализировать ситуацию. И еще раз анализировать. И снова. В общем, переливать из пустого в порожнее Стрелец будет до утра, а потом воспрянет духом и успокоится. В тот момент, когда под стол упадут, совсем обессилев, даже Козероги и Девы. Вот это сила страдания, вот это мы понимаем. Мощь!

Дева

Дева страдает, как сова. Надувается и хлопает глазами. При этом никому не понятно — то ли она страдает сейчас, то ли она всегда такая, потому что черт же ее разберет, эту странную птицу. Открываем секрет: Дева страдает всегда. В режиме 24/7. Несовершенство этого мира глубоко ранит ее гранитное сердце, железобетонную душу и пуленепробиваемый мозг. А поскольку несовершенство мира — единственное, что в этом самом мире остается неизменным, на свои страдания Дева не обращает ни малейшего внимания. Вот вы замечаете, как дышите? То-то же