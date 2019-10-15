Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают

15.10.2019 14:22

Неумолимо приближается новый 2020 год, а значит людям, которые думают о своем будущем, не лишним будет узнать, какие перспективы развития ожидают каждого из нас в этот период, пишет Куб.

Астрологи предупреждают, что год 2020 обещает быть непростым. Есть все основания полагать, что он будет сложнее предыдущих лет, хотя бы потому, что наступает високосный год, славящийся всякими потрясениями и отличающийся нестабильностью.

Но есть и позитивные новости. Управлять наступающим годом будет планета Сатурн, характеризующаяся строгостью, дисциплиной и железной логикой, а также Юпитер, который одарит каждого из нас удачей и изобилием. Наконец, по восточному календарю 2020 пройдет под управлением Металлической Белой Крысы – животного осторожного и запасливого.

Итак, что готовит 2020 год каждому знаку Зодиака в работе и развитии карьеры.

Овен

Уже с первых месяцев наступившего года Овнам следует начать проявлять инициативу и не стесняться высказывать свое мнение по важным вопросам. Есть вероятность, что уже в феврале-марте 2020 года подопечные Марса могут получить приглашение на новую, более перспективную должность, на которую нужно соглашаться не думая. Рискованные решения будут удачными для Овна в этот период, а значит, эти люди могут замахнуться на самые высокие должности, даже в незнакомой для них сфере.

Телец

Личностям данного знака в год Белой Крысы предстоит отстаивать себя и свою работу. Дело в том, что на этого человека будут оказывать давление, возможно, попытаются перекладывать ответственность и «нагружать» работой, которую Телец выполнять не обязан. Будьте готовы показать характер, ведь в противном случае ваша загруженность будет неизменно повышаться, притом, что зарплата останется на прежнем уровне. Астрологи рекомендуют также иметь запасной вариант трудоустройства на случай серьезного конфликта.

Близнецы

Не самое удачное начало 2020 года может кардинально измениться в лучшую сторону, если Близнецы будут заводить новые знакомства и действительно искать способы улучшения карьерного положения. Возможно, новая работа будет серьезно отличаться от той, которой подопечные Меркурия занимались ранее. Но желание развиваться и осваиваться на новом месте помогут вам сделать шаг к счастливой жизни. Идеальным периодом для смены рода деятельности будет конец весны и начало лета 2020 года. А вот с приходом зимы лучше отказаться от авантюрных предложений. В этом случае можно остаться вообще без работы.

Рак

Довольно непростым и конфликтным обещает стать наступающий год для представителей знака Рак. Этим личностям предстоит столкнуться с конкурентами, которые не будут выбирать методов для достижения своих целей. Будьте готовы к обсуждениям за спиной, попыткам подставить вас и выставить в неприглядном свете. Для того чтобы склонить чашу весов на свою сторону и отвоевать свою должность, вам понадобятся союзники, а, возможно, и покровители. Сделайте все, чтобы заинтересовать руководство своим опытом и собственными амбициями. Только так вы победите в противостоянии.

Лев

Для представителей знака Лев наступает время, когда необходимо бросить все силы на развитие собственного бизнеса. Будьте реалистами, в этом году вам необходимо с головой уйти в работу, оставив в стороне все, что мешает развитию дела всей вашей жизни. Будьте готовы к большим тратам и крупным займам. Их придется отдавать еще не один год, но если вы доведете начатое до конца, такие вложения многократно окупят себя. И еще. Год не подходит для сближения с другими людьми в сфере бизнеса. Старайтесь развиваться в одиночку, не посвящая в свои тайны других людей.

Дева

С начала года подопечным Меркурия будет казаться, что они топчутся на месте, притом, что Девы переделают колоссальный объем работы. Возможно, назревают перемены, и Девы понимают, что переросли нынешнюю должность. Астрологи рекомендуют не ждать, пока начальство заметит ваши успехи и предложит интересный вариант продолжения карьеры. Лучше поискать себе новую работу, тем более, лето 2020 года идеально подходит для перемен в сфере карьеры и бизнеса. Ваша смелость и вера в себя помогут добиться больших высот.

Весы

Для представителей знака Весы наступает период, когда нужно остановиться, оглядеться вокруг и понять, куда вы движетесь и к чему стремитесь. Высока вероятность того, что ваша карьера развивается совсем не так, как вы мечтали. Возможно, вы насилуете себя, ежедневно посещая ненавистную работу. Весна 2020 года именно то время, когда вы можете все изменить в лучшую сторону. Важно лишь не поддаваться страху, ведь Весы долго колеблются перед приемом важных решений. Смелость – ваш самый главный козырь в этой игре!

Скорпион

Скорпионам предстоит прожить не самый просто период. Нежелание подчиняться строгим правилам руководства заставит этого человека задуматься о самостоятельном развитии. Если подопечные Марса решат открыть свой бизнес, делать это лучше в июне или июле 2020 года. Однако не стоит рассчитывать, что открыв свой бизнес, ваши проблемы тут же улетучатся. Вы окажетесь перед началом грандиозной работы, выполнять которую предстоит лично вам и кругу ваших верных соратников. Во второй половине года будьте готовы к борьбе с «бюрократической машиной».

Стрелец

Начало года Белой Металлической Крысы удивит Стрельцов неожиданным предложением о смене работы. Правда, предложение обещает быть не совсем обычным. Этим людям могут предложить сменить род деятельности и даже покинуть страну ради заманчивого места работы. Соглашаться на такую авантюру или нет, решать только самим Стрельцам. Важно лишь понимать, что новый вызов потребует от вас полного погружения в работу. Это изменит привычный распорядок жизни и надолго разлучит вас с любимыми людьми.

Козерог

Личностям данного знака следует понимать, что в год Белой Крысы они должны рассчитывать исключительно на свои силы. Вокруг вас окажется много завистников и людей, которым вы перешли дорогу. Они попытаются помешать осуществлению ваших планов, а то и занять вашу должность. Будьте бдительны и не спешите доверять всем вокруг. При этом контролируйте свои действия и не занимайтесь незаконной деятельностью, чтобы у ваших недругов не появился весомый «козырь в рукаве».

Водолей

Весной 2020 года будьте готовы к тому, что знакомые люди будут уговаривать вас принять участие в крупной афере, в результате которой вы сможете обогатиться. Астрологи не рекомендуют соглашаться на сомнительные дела, так как в итоге ответственность за произошедшее ляжет на ваши плечи. Если криминальная история вскроется, вы лишитесь любимой работы и будете вынуждены отвечать перед законом. Вообще, Водолеям следует быть предельно осторожными в этот високосный год. Любая оплошность в данный период способна сыграть против вас.

Рыбы

Весь наступающий год личности знака Рыбы будут трудиться не покладая рук. Правда, в первом полугодии подопечные Нептуна не будут чувствовать отдачи от своего труда. В такой ситуации многие могут отчаиваться и разочаровываться в деле, которым занимаются. Звезды советуют не унывать и не сбавлять оборотов. Вероятно, ближе к осени Рыб заметят и предложат попробовать себя в другой, более высокой должности. Поборите свои страхи и не отказывайтесь от шанса, который дарит вам судьба. Другого такого может и не быть!