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Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью

15.10.2019 21:51
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Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью

Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао.
По данным врачей, этот напиток обладает высоким содержанием витамина D и благотворно воздействует на иммунитет. Врачи рассказали, как можно избавиться от насморка обычным какао-порошком, передает Хроника.инфо.
Медики не просто так называют какао самым действенным средством от простудных заболеваний. Этот напиток способен восстановить защитные силы организма в короткое время.
Специально для этого медики провели ряд исследований, которые подтвердил их уверенность в защитной силе этого порошка. Как выяснилось в пороке какао находятся витамины, в том числе редкий витамин D, которые борются с распространителями вирусов.
Врачи отмечают. что именно осенью и зимой в организме проявляется дефицит этого витамина, а употребление какао снижает риск дефицита, а также защищает иммунную систему человека.
По словам специалистов, какао следует употреблять как в виде напитка, так и в виде обычного шоколада. Как правило, какао добавляют в выпечку или используют в виде отдельного продукта. Главное, отмечают специалисты, чтобы содержание какао составляло не менее 70 процентов в продукте.



Теги: Донбасс, иммунитет, напиток, осень
 
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