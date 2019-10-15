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Описана диета для укрепления костей и суставов
По оценкам экспертов, около 20% населения всего мира страдает от заболеваний, связанных с износом опорно-двигательного аппарата (например, как артрита или остеопороза), поэтому всем нам, так или иначе, необходимо регулярное укрепление костей и суставов.
Износ развивается в результате ослабления хрящей, связок и костной системы, вызванного генетической предрасположенностью организма, возрастными изменениями или какой-либо травмой, передает Хроника.инфо.
Главным недостатком заболеваний суставов является, безусловно, снижение качества жизни, так как у людей значительно ограничивается подвижность и даже самые простые вещи из повседневной действительности могут стать настоящей проблемой и испытанием.
Кроме того, в большинстве случаев появляются и такие симптомы, как ригидность мышц, повышенное напряжение, потеря равновесия и длительные периоды онемения конечностей.
Лечебные процедуры очень индивидуальны и варьируются в каждом конкретном случае в зависимости от серьезности симптомов.
Но если немного обобщить, то можно выделить несколько здоровых привычек, которые помогут защитить суставы и кости и улучшить их состояние. Эксперты поделились двумя вариантами специальной диеты, ставшей в последнее время очень популярной. Она предназначена именно для укрепления костей и суставов.
Ослабление костей и суставов проявляется через усталость, ощущение боли, снижение физической работоспособности и другие симптомы.
Конечно, далеко не всегда все это может указывать на развитие хронического заболевания. Но лучше все-таки не игнорировать тревожные признаки и уделить им должное внимание, чтобы не допустить появления серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем.
Будет нелишним и даже целесообразным придерживаться одной из двух предлагаемых ниже диет.
Очищающая диета
Прежде чем укреплять свой организм, очень важно очистить его токсинов, которые скопились в том числе и в хрящевых тканях.
Дело в том, что эти вредные вещества способствуют развитию заболеваний и ускорению процесса деградации тканей.
Рацион, или диета, для регулярного очищения организма должны быть следующими (придерживаться такого режима необходимо 1 раз в два месяца в течение 7 дней подряд):
Завтрак
За полчаса до завтрака выпейте стакан теплой воды с лимонным соком.
По истечении этого времени можно съесть:
Фруктовый салат (15 виноградин и два кружка ананаса)
Зеленый чай
1 стакан персикового сока
1 стакан миндального молока
1 чашку овсяных хлопьев с кусочками зеленого яблока
Обед и ужин
На обед и на ужин следует есть больше овощей и фруктов. При этом, нужно максимально сократить потребление белков и углеводов.
Предпочтительными блюдами являются:
Брокколи на пару
Морковь (сырая или приготовленная на пару, тушеная) с цельнозерновым рисом или кукурузными зернами
Баклажаны (запеченные или приготовленные на гриле)
Сэндвич с помидором, авокадо и луком (хлеб должен быть цельнозерновым)
Свекольный сок с яблоком и омлет с чесноком
Восстанавливающая диета
Восстанавливающая диета представляет собой план питания, действие которого направлено на регенерацию поврежденных клеток и тканей.
В нем содержатся все группы питательных веществ и ферментов, участвующих в восстановлении хрящей и костей.
А значительное содержание витаминов, минералов и белков способствует поддержанию здоровья и силы костной системы и гибкости суставов.
Рекомендуется придерживаться данного типа питания в течение 2 недель каждые 2 месяца.
Завтрак
Как проснетесь, выпейте одну столовую ложку оливкового масла с несколькими каплями свежего лимонного сока.
Через полчаса после этого можно съесть:
1 стакан тропического коктейля, приготовленного с использованием миндального молока, папайи, ананаса и банана.
2 ломтика цельнозернового хлеба с 2 столовыми ложками миндального масла
Обед и ужин
Два основных приема пищи должны состоять из сытных продуктов питания с высокой питательной ценностью.
В идеале это должны быть низкокалорийные продукты. Но не нужно ради этого исключать из своего рациона важные для здоровья группы питательных веществ.
Можете выбрать для себя два или три варианта из следующих:
Отварная чечевица с коричневым рисом и семенами подсолнечника
Запеченная треска с помидорами (или приготовленная на гриле)
Салат из тунца и нута
Морковный суп
Запеченный цыпленок (куриная грудка) с лимонным соком
Запеченный омлет
Помидоры, фаршированные пастой из скумбрии и куриного яйца
Лосось с лимонным соком (приготовленный на гриле)
Грибы с чесноком (чесночным соусом)
Сэндвич с сардинами, постным сыром, авокадо и морковью
Десерты
Для данной диеты лучше всего подойдут десерты, приготовленные с использованием желатина. Очень хорошо для этого подойдут фрукты, богатые витамином С, такие как лимон или киви.
Важно!
Для достижения оптимальных результатов во время обеих диет следует избегать потребления газированных напитков, сладостей и блюд общепита (особенно фастфуда).
Вместо этого постарайтесь увеличить потребление фруктов, овощей и постного мяса. Также важно выпивать по 2 литра воды или растительного молока, обогащенного магнием и кальцием, в день.
Наконец, следует помнить и о том, что регулярные физические нагрузки и упражнения на растяжку являются ключевым фактором для того, чтобы обеспечить укрепление костей и суставов.
Теги: Донбасс, суставы, кости, диета, укрепление
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