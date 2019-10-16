Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей

16.10.2019 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что данный нумерологический расчет предсказывает наиболее вероятное число детей.

Но конечно, в итоге решение принимают родители. Нумерология, как и, к примеру, прогноз карт Таро на неделю, лишь обрисовывает перед нами возможности, но в конечном счете мы влияем на свою судьбу не меньше, чем наша дата рождения или Знак Зодиака.

Чтобы рассчитать количество детей в браке, необходимо сложить все цифры из даты рождения супруга и супруги, получив одно число, а затем продолжать сложение до тех пор, пока не останется одна цифра. Если расчет производит человек не в браке, то он берет только свою дату рождения и складывает цифры в ней. Но во втором случае стоит учитывать, что возможны корректировки при появлении постоянного партнера.

Единица. При желании эта семья может стать многодетной. Однако не предписано непременно большое число детей — все зависит от замысла супругов. Также возможны прерывания беременности.

Двойка. Скорее всего, ребенок в этой семье будет единственным и очень любимым. Но родители могут иметь и больше детей. Правда, последующие беременности могут оказаться труднее, потребуется значительное участие партнера. Так что в целом семьи с Двойкой в расчете имеют одного-двух детей.

Тройка. Партнерам с таким числом важно заботиться о здоровье, причем обоим. В некоторых случаях детей у такой пары не бывает, но чаще по медицинским причинам, а не по собственному выбору. Также беременность может откладываться по финансовым вопросам.

Четверка. Беременности обычно протекают легко, и семья может быть в том числе и многодетной, с четырьмя детьми. В семье будут и мальчики, и девочки, важно наладить между ними контакт.

Пятерка. Есть вероятность беременности с близнецами, детей бывает больше одного в большинстве случаев. Родителям предстоит продемонстрировать, что своих детей они любят одинаково.

Шестерка. Дети от разных партнеров, из предыдущих браков или с большой разницей в возрасте. Погодки в таких браках — скорее исключение, чем правило. Семейный комфорт будет закладываться при деятельном участии обоих супругов.

Семерка. В эту группу чаще других попадают люди-чайлдфри, которые выбирают добровольный отказ от детей. Другой вариант — один любимый ребенок без повторных попыток обзавестись детьми.

Восьмерка. Возможно усыновление или удочерение, дети партнера от предыдущих браков. Однако и совместные дети у такой пары — нередкое явление.

Девятка. Наиболее частотный вариант — двое детей, причем разного пола, брат и сестра. Семьи с тремя и более детьми для Девятки чаще становятся редкостью.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дети, нумерология, рождение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх