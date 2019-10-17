Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов

17.10.2019 09:15

Оскорбление близких вам людей негативно сказывается на карме. Под оскорблением следует понимать не только целенаправленную критику, но и саму попытку оскорбить родственника. Близкие люди должны всегда поддерживать друг друга, а не критиковать.



Эксперты уверяют, что оскорбление родственника приравнивается к оскорблению святого. Если человек не уважает своих родителей, то его в жизни ждет трудный и тернистый путь, сообщает ресурс Диалог.UA.

Если держать зуб на родственника, то идет ослабление иммунной системы, а это влечет за собой частые болезни. Эксперты заявляют, что отношение человека к окружающим и, особенно, к родственникам формирует вокруг него невидимую мощную энергетику. Проще говоря, получает мощное энергетическое поле, которое способно нанести как вред, так и благо. Все зависит от помыслов человека и его настроения.

Медиумы рекомендуют не возмещать злость на своих родственниках, так как все в жизни работает по принципу бумеранга. Обидишь ты, а через некоторое время оно вернется к тебе в виде болезни или психологического расстройства.

Эксперты рекомендуют забыть о негативе и общаться с родственниками со светлой головой и помыслами.

Источник: www.dialog.ua