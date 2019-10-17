Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов

17.10.2019 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов

Оскорбление близких вам людей негативно сказывается на карме. Под оскорблением следует понимать не только целенаправленную критику, но и саму попытку оскорбить родственника. Близкие люди должны всегда поддерживать друг друга, а не критиковать.

Эксперты уверяют, что оскорбление родственника приравнивается к оскорблению святого. Если человек не уважает своих родителей, то его в жизни ждет трудный и тернистый путь, сообщает ресурс Диалог.UA.

Если держать зуб на родственника, то идет ослабление иммунной системы, а это влечет за собой частые болезни. Эксперты заявляют, что отношение человека к окружающим и, особенно, к родственникам формирует вокруг него невидимую мощную энергетику. Проще говоря, получает мощное энергетическое поле, которое способно нанести как вред, так и благо. Все зависит от помыслов человека и его настроения.

Медиумы рекомендуют не возмещать злость на своих родственниках, так как все в жизни работает по принципу бумеранга. Обидишь ты, а через некоторое время оно вернется к тебе в виде болезни или психологического расстройства.

Эксперты рекомендуют забыть о негативе и общаться с родственниками со светлой головой и помыслами.
Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, опасность, оскорбление, родственник, карма
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх