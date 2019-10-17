Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме

17.10.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме

В каждом уголке дома живут опасные микробы, однако существует место, чистоту которого необходимо поддерживать особенно тщательно. Как информирует replyua.net со ссылкой на CNN Health, об этом рассказал профессор-микробиолог Чарльз Герб из аризонского университета. По его словам, самое грязное место в доме - это раковина на кухне.

Он подчеркнул, что в самой раковине, а также на губке для мытья посуды скапливаются болезнетворные бактерии, и если ваш домашний питомец предпочитает пить воду из унитаза, вы можете быть спокойны относительно его здоровья. Профессор рассказал, что хозяйки разделывают на кухне мясные продукты, которые являются распространителями кишечной палочки и сальмонеллы. В раковине часто моют курицу, размораживают мясо, из-за чего появляется рассадник бактерий. Особое внимание хозяйки должны уделить губке для мытья посуды. Её нужно менять очень часто, а после мытья посуды тщательно промывать проточной водой и дезинфицирующими средствами.

То же самое относится к чистоте полок холодильника, ручки микроволновки, раковины и разделочных досок. Периодически эту поверхность необходимо обрабатывать сильными дезинфицирующими средствами. А ещё профессор указал на то, что многие хозяйки пользуются кухонными полотенцами по несколько недель. Дело в том, что на полотенце также скапливаются бактерии. Его нужно менять каждые несколько дней или пользоваться специальными одноразовыми салфетками.



Теги: Донбасс, здоровье, грязь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх