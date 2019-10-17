Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги

17.10.2019 09:32

Эзотерики категорически запрещают хранить фотографии в кошельке. Эта советская привычка отпугивает денежные потоки и «препятствует» финансовому благополучию. Фото в бумажнике также негативно влияет на тех, кто изображён на кадре. Лучше в кошелёк положить хрен, веточку вереска или же корицу: именно они притягивают богатство к владельцу, пишет versiya.

Эзотерики рассказали, как нужно «манить» к себе деньги. Самое главное — выбрать правильный кошелёк. Нужно тщательно обдумать данную покупку. На своём YouTube-канале эксперт Галина и Мария заявили, что они не рекомендуют выбирать дешёвый кошелёк, потому что он обладает энергетикой бедности. Крупные купюры не приживутся в нём. Портмоне должен иметь приличный внешний вид и соответствующее качество. Как утверждают эзотерики, чем дороже бумажник, тем больше денег вернётся его владельцу.

Эзотерики в своём ролике говорят: «В кошелёк вам нужно положить в первую очередь хрен, а не деньги или фото родственника».

Это старая советская привычка, которая «убивает» богатство. Вместе с хреном финансовое благополучие также призывает корица и веточка вереска. Фотографии в кошельке не только отпугивают деньги, но и вредят людям, запечатлённым на снимках. Поэтому Эзотерики призывают отказаться от идеи ходить с бумажником, полным фото других людей.

Ответственно нужно подойти к выбору цвета кошелька. Мастера фэн-шуй считают, что наиболее благоприятными являются оттенки Земли. Это золотой, белый, коричневый, оранжевый, жёлтый или серебристый цвета. Дополнительно можно обратить внимание на красный портмоне: этот цвет активно привлекает денежную энергетику. Также не стоит забывать про зелённые оттенки, поскольку они притягивают силу процветания и богатства.

Специалисты фен-шуй советуют отказаться от бумажника цвета воды, это голубой, сиреневый и синий цвета. Китайская система гласит, что деньги будут постоянно «утекать» из него.

Очень важно складывать купюры таким образом, чтобы они буквально смотрели на владельца «лицом». Это помогает деньгам «привыкнуть» к владельцу и не покидать его кошелёк.

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