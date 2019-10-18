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Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
Самое трудное в жизни человека, это отыскать свою вторую половинку, которая идеально будет подходить именно вам.
Но в поиске может помочь гороскоп по совместимостям знаков зодиаков. Представляем вашему вниманию идеальные совместимости знаков зодиака, пишет from-ua.
Овен
Данному знаку отлично подойдет партнер, который обладает спокойным и рассудительным характером, поэтому лучше всего искать вторую половинку среди Дев и Козерогов. Эти знаки достаточно спокойны, но в тоже время Дева сможет вас приятно удивить. Но можно найти партнера и среди Овна, ведь этот союз получится странным, но достаточно крепким и гармоничным.
Телец
Хоть партнер для этого знака и должен быть таким же ярким и необычным, как и Телец, но он должен иметь значимость и слово в отношениях. Поэтому можно попробовать завязать отношения с Весами, они способны подстроиться под все причуды Тельцов. Так же можно попробовать связать жизнь с Девами, но такие отношения не будут долгими.
Близнецы
Так как этот знак просто обожает поговорить и поделиться новыми фактами, которые они узнали, близнецам отлично подойдет такой же разговорчивый и любознательный человек, как и он сам. Можно попробовать завязать отношения с Водолеем, но вот семью построить с ним не получится, потому что оба этих знака еще дети и не готовы к серьезным отношениям.
Рак
Данный знак полностью отдается семье, и не будет обращать внимание на что-то другое. Поэтому можно завязать идеальные отношения с другим Раком. Или же попробовать создать семью с Водолеем, только будьте готовы к его эгоизму.
Лев
А вот заносчивому и самовлюбленному Льву отлично подойдет Дева в качестве партнера, потому что она способна подстраиваться под его, иногда, невыносимый характер. Особенно хорошо сложатся отношения, если Лев будет женского пола, а Дева наоборот мужского. А если Лев мужского пола, то в пару ему отлично подойдет Скорпион.
Дева
Если дева мужского пола, то идеальным партнером ему станет Львица. Они будут пребывать в гармонии благодаря острому уму Девы и смогут дополнять все недостатки Льва. А вот если Дева женского пола, то тут дела обстоят немного сложнее, ведь им нужен самостоятельный и смелый партнер. На эту роль отлично подойдет Водолей, а в некоторых случаях Телец или Рак.
Весы
Замечательный союз получится с Близнецами, ведь оба этих знака просто обожают новые впечатления и поговорить обо всем на свете. К тому же они оба не особо серьезно относятся к жизни. Еще хороший союз получится с Тельцами, ведь оба этих знака стремятся создать уютное гнездышко для семейной жизни.
Скорпион
Вам отлично подойдет Козерог, характеры дополняют друг друга. В данном союзе не будет сильных конфликтов и брак продержится достаточно долго, если не всю жизнь.
Стрелец
Так как этот знак любит свободу, дать ее ему может Рак. Но еще один идеальным партнером считается Водолей. Хоть Водолей и не сможет дать такой свободы, как Рак, но зато с ним можно будет поговорить обо всем на свете.
Козерог
Так как Козероги могут быть слишком, неуверенными, им нужен знак, которым поможет справиться с данной проблемой, поэтому ему подойдет Овен, Лев, Стрелец, Близнецы или же водолей. А лучшие отношения сложатся с Рыбами.
Водолей
Для этого знака идеальной парой считается Стрелец. Вот только если вы хотите, чтобы отношения были крепкими и долгими не ограничивайте свободу Стрельцов и не контролируйте его жизнь. Но если вы слишком собственник, то Девы, Рыбы и Скорпионы не против контроля.
Рыбы
Если связать свою жизнь с Девами, вы сможете раскрыть свои творческие способности и избавиться от неуверенности. А Тельцы сделают вас уверенными в завтрашнем дне.
Теги: Донбасс, гороскоп, совместимость, знаки Зодиака
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