Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!!

18.10.2019 18:52

Когда заканчивается один год, все ждут, что вместе с ним закончатся все проблемы и неудачи, а на смену им придет новая, яркая и беззаботная жизнь.

Астрологи обещают, что предстоящий 2020 год станет спокойным и плодотворным периодом для большинства знаков зодиака. Белая Крыса, хозяйка года, рачительный и практичный зверек. Она будет благосклонна ко всем, кто ценит домашний уют, любит и умеет работать. У каждого года есть свои любимчики. И, несмотря на то, что прогноз на 2020 год благоприятен практически для всех, есть те, кому повезет несколько больше, чем остальным.

Этих везунчиков ожидают кардинальные перемены в жизни, причем, только в лучшую сторону. И они наступят совсем скоро – буквально после того, как Новый год вступит в свои права. Сначала они почувствуют, как в воздухе витает чувство чего-то нового и неизведанного, а постепенно начнут происходить события, которые приведут к глобальным переменам, способным изменить судьбу. Так кому же стоит ожидать изменений в жизни, узнавал Куб.

Прощай, старая жизнь! Уже очень давно тельцы состоят в отношениях со своей второй половинкой. Но дальше сожительства дело почему-то не шло. Хозяйка года, Белая Крыса, очень любит семейные посиделки, поэтому сподвигнет тельцов на решающий шаг. Они, наконец-то, решатся оформить свои отношения официально. Не стоит думать о том, что это – потеря свободы и независимости. Вы настолько давно встречаетесь, что брак никак не испортит ваши отношения.

Наоборот, по прогнозам астрологов, это поможет сплотиться еще больше и изменить свою жизнь самым кардинальным образом. Впереди ждет только самое лучшее и светлое! Измени себя, а судьба изменится сама Давно уже махнули на себя рукой близнецы. И их внешний вид благодаря этому стал далек от идеала. В преддверии Нового Года они твердо решат, что возьмутся за свой облик, и сдержат обещание.

С началом 2020 года близнецы будут упорно трудиться на самосовершенствованием: спортзал, бассейн, домашние тренировки, косметолог, парикмахер, смена имиджа. Тем, кто страдает лишним весом, можно сесть на диету – звезды этому благоприятствуют. Очень скоро вы заметите, что вместе с внешностью меняется и ваша жизнь.

Становится все лучше и лучше. Продолжайте в том же духе, и жизнь не перестанет удивлять вас новыми сюрпризами. Кто работает – тот достоин перемен! Хозяйка года, Белая Крыса, принесет удачу тем, кто трудится, не покладая рук. Именно поэтому жизнь стрельцов в 2020 году имеет все шансы стать сказочной и волшебной.

Представители этого знака давно уже стремятся повысить свое положение на службе, но постоянно возникающие препятствия отодвигают заветный миг. В Новом Году все сложится наилучшим образом. Заветная должность, наконец-то, будет вашей. А после вступления в нее у стрельцов начнется совершенно новая, богатая и безмятежная жизнь. Только не спешите лодырничать – а то трудяга-Крыса может забрать свои дары обратно.