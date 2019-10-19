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Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна

19.10.2019 18:49
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Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна

Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился.
Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю, пишет from-ua.
И вот, тройка везунчиков недели:​
1. Дева
Представители данного знака зодиака - настоящие любимцы удачи. Эта неделя будет невероятно успешна для вас.
2. Стрелец
Рожденным под этим знаком зодиака на этой неделе несказанно повезет. Вселенная на вашей стороне.
3. Рыбы
Представителям этого знака зодиака звезды сулят успех в любом деле. Поэтому не бойтесь, а действуйте.



Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, знаки Зодиака, удача
 
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