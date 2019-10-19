Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре

19.10.2019 14:58

Астролог, Василиса Володина, занялась составлением гороскопа на последний месяц осени, который уже не за горами. Общий прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака достаточно благоприятный. Особенно это касается тех, кто запутался в делах и проблемах, пишет Куб.

Ноябрь не будет месяцем потрясений – как в плохом, так и в хорошем смысле. Все будет идти ровно и гладко. Ничего плохого, но и ничего особо волшебного ожидать от этого месяца не стоит. Занимайтесь текущими делами, решайте бытовые проблемы, проводите время с близкими, готовьтесь к наступлению Нового Года.

Но жизнь трех представителей звездного семейства будет выбиваться из общего ритма. Их ждет настоящая буря чувств и фейерверк эмоций в ноябре этого года. Василиса Володина вычислила, что у них велика вероятность влюбиться и наслаждаться новыми чувствами как минимум в течение месяца. Мечты сбываются.

Уже давно тельцы мечтают о большой любви. Представители этого знака подходят к выбору второй половинки очень осознанно и осторожно. Поэтому долго присматриваются, прицениваются, пытаются думать на будущее. Именно из-за таких долгих проверок перспективные кандидаты сбегают от представителей этого знака.

В ноябре этого года тельцам встретится человек, который вскружит их голову. Им будет уже не до проверок и не до осторожности: любовь захватит целиком и полностью. Роман будет бурным, страстным и вполне способным перерасти в нечто большее, если тельцы правильно расставят приоритеты и не станут цепляться к мелочам.

В вихре страсти Всепоглощающей страсти – вот чего давно не было в жизни скорпионов. Сексуальность этого знака зашкаливает, а выплеснуть ее не на кого. Нельзя сказать, что у скорпионов нет выбора, но все, с кем можно закрутить роман, не вызывают у них должных эмоций.

Представителям этого знака хочется встретить кого-то, похожего на них самих. В середине ноября желание представителей этого знака исполнится. Бурные эмоции, которые вас свяжут с новым партнером, напомнят ураган, торнадо, нечто такое, чего никто не в силах остановить.

Скорее всего, эта страсть не будет иметь серьезного продолжения, но вспоминать о ней вы будете еще очень долго. Любви все возрасты покорны. Неожиданно для самих себя, стрельцы воспылают неутолимой страстью к человеку, с которым у них будет существенная разница в возрасте.

Сначала они стоически будут пытаться искоренить запретные чувства из своего сердца, но результата достичь не удастся. Звезды советуют представителям этого знака поддаться искушению и дать волю своему темпераменту.

Да, возможно, такие отношения не продлятся долго, и финалом станет закономерное расставание. Но те несколько недель или месяцев страстной любви, что подарят вам звезды в ноябре этого года, вы не забудете никогда в жизни.