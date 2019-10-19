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Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре
Астролог, Василиса Володина, занялась составлением гороскопа на последний месяц осени, который уже не за горами. Общий прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака достаточно благоприятный. Особенно это касается тех, кто запутался в делах и проблемах, пишет Куб.
Ноябрь не будет месяцем потрясений – как в плохом, так и в хорошем смысле. Все будет идти ровно и гладко. Ничего плохого, но и ничего особо волшебного ожидать от этого месяца не стоит. Занимайтесь текущими делами, решайте бытовые проблемы, проводите время с близкими, готовьтесь к наступлению Нового Года.
Но жизнь трех представителей звездного семейства будет выбиваться из общего ритма. Их ждет настоящая буря чувств и фейерверк эмоций в ноябре этого года. Василиса Володина вычислила, что у них велика вероятность влюбиться и наслаждаться новыми чувствами как минимум в течение месяца. Мечты сбываются.
Уже давно тельцы мечтают о большой любви. Представители этого знака подходят к выбору второй половинки очень осознанно и осторожно. Поэтому долго присматриваются, прицениваются, пытаются думать на будущее. Именно из-за таких долгих проверок перспективные кандидаты сбегают от представителей этого знака.
В ноябре этого года тельцам встретится человек, который вскружит их голову. Им будет уже не до проверок и не до осторожности: любовь захватит целиком и полностью. Роман будет бурным, страстным и вполне способным перерасти в нечто большее, если тельцы правильно расставят приоритеты и не станут цепляться к мелочам.
В вихре страсти Всепоглощающей страсти – вот чего давно не было в жизни скорпионов. Сексуальность этого знака зашкаливает, а выплеснуть ее не на кого. Нельзя сказать, что у скорпионов нет выбора, но все, с кем можно закрутить роман, не вызывают у них должных эмоций.
Представителям этого знака хочется встретить кого-то, похожего на них самих. В середине ноября желание представителей этого знака исполнится. Бурные эмоции, которые вас свяжут с новым партнером, напомнят ураган, торнадо, нечто такое, чего никто не в силах остановить.
Скорее всего, эта страсть не будет иметь серьезного продолжения, но вспоминать о ней вы будете еще очень долго. Любви все возрасты покорны. Неожиданно для самих себя, стрельцы воспылают неутолимой страстью к человеку, с которым у них будет существенная разница в возрасте.
Сначала они стоически будут пытаться искоренить запретные чувства из своего сердца, но результата достичь не удастся. Звезды советуют представителям этого знака поддаться искушению и дать волю своему темпераменту.
Да, возможно, такие отношения не продлятся долго, и финалом станет закономерное расставание. Но те несколько недель или месяцев страстной любви, что подарят вам звезды в ноябре этого года, вы не забудете никогда в жизни.
Теги: Донбасс, гороскоп, любовь, ноябрь, знаки Зодиака
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