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Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
Все люди наделены интеллектом, но не все могут в равной степени его развивать и проявлять, пишет from-ua.
Какой же уровень интеллекта имеют разные знаки Зодиака?
7/10 Рак
Как и Тельцы, Раки не любят хвалиться. Они многое знают и всегда готовы дать совет нуждающимся. Принимают решение и делают какие-либо выводы Раки долго, взвешивая все аргументы. Торопливость может принести им серьёзные ошибки. Назвать эрудитом Раков сложно.
7/10 Рыбы
В голове у Рыб лишь надежды, мечты и фантазии. Для них важнее чувства и воображение, чем ум. Рыбы легко возвращаются из фантазий в реальность при требующих этого обстоятельствах. Но изучить то, что их не интересует, будет для Рыб затруднительно.
8/10 Козерог
Развить интеллект для Козерогов — это тяжёлый труд. Козерогам необходимо большое усилие для достижения успехов в этой сфере. Внутри у Козерогов идёт постоянная внутренняя борьба с сомнительностью и ленью. Если же Козероги достигают результатов, то их зависимость от авторитетов возрастает, что является для них проблемой. Больше независимости в размышлениях пойдёт им на пользу.
8/10 Весы
Весы обладают выдающимися умственными способностями, которые они используют разве что вполсилы. Весы могли бы достигнуть больших успехов в интеллектуальной сфере, но совершенствуются они только в том, что любят. Своим увлечения Весы отдают всего себя. Во время занятия любимым делом интеллект Весов блистает.
8/10 Дева
В юношестве Девы совершенствуются больше эмоционально, нежели интеллектуально. Даже прочтя книгу, они не усвоят надолго информацию, хотя читают они много. Но после 25 лет у Дев появляется тяга к труду, они усердно работают и достигают своих целей. И если для этого понадобятся новые знания, то они их получат, если нужно будет развить интеллектуальные способности, они сделают это.
8/10 Овен
Мысли Овна точны и глубоки, но его самодовольство зачастую является излишним. Для него важнее внешность, чем эффективность и внутреннее содержание. Принцип, что форма главнее содержания, разделяет Овен. Уменьшив склонность к хвастовству, Овны добьются больших успехов.
8/10 Лев
Овны и Львы схожи в своём хвастовстве и желании казаться лучше, чем в реальности. У Львов есть способности в ораторском искусстве, им легко даётся профессия пиарщика. Речь Львов завораживает, производя значительное впечатление. У них есть обширные знания, они могут уловить уроки из событий, которые с ними происходят. Скрывая свой ум за внешними эффектами, Львы очень чувствительны.
9/10 Водолей
Интеллект Водолея не рассчитан на бытовые вещи. Для него проще написать песню, что-либо спроектировать или же рассказать о событиях на финансовом рынке, чем понять, как оплачивать счета. Водолею тяжело тратить свой ум на такие мелочи. Поэтому Водолею необходим человек, который будет решать все эти житейские глупости.
9/10 Стрелец
Стрельцы должным образом смотрят на жизнь и знают, как поступить. Они очень умны, их можно назвать интеллектуалами, хотя не все они работают в интеллектуальной сфере. Они могут применять свой ум во многих видах деятельности. Порой им даже не хватает сомнений, которые бывают необходимы.
9/10 Скорпион
Скорпионы крайне практичные люди. Знания, которые могут не пригодиться в их жизни, кажутся им бесполезными. Они считают, что бессмысленно учить то, что не пригодится в жизни. Но если Скорпион чем-либо увлечётся, то будет отдавать всего себя любимому делу, зачастую очень экзотичному, которому будут многие удивляться.
9/10 Близнецы
Близнецы очень эрудированны и любой тест сдадут на отлично. Они умеют в короткий срок понять полученные знания и найти решение. Их мысли хаотичные, но Близнецы умеют хорошо пользоваться полученными навыками. Наличие порядка у близнецов крайне редко, в том числе и в мыслях.
9/10 Телец
Тельцы не стараются казаться умными. Тельцы не пытаются быть круче, чем они есть на самом деле. Они не гонятся за эффектностью, поэтому зачастую они не кажутся высокими интеллектуалами, но в реальности Тельцы очень эрудированны.
Теги: Донбасс, интеллект, рейтинг, знаки Зодиака
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