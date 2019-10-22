Все рубрики раздела
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям
Специалисты в области психологии и психиатрии поведали о том, на что стоит обратить внимание родителям в воспитании подростков.
Об этом сообщает Диалог.UA. Чрезмерная замкнутость ребенка - один из первых и главных признаков наличия у чада психологических проблем. При этом, важно не путать такое поведение с простым интровертным. Социальная неадаптированность подростка может в потенциале привести к многим сложностям во взрослой жизни - поиск работы, второй половинки, умение договариваться и доносить свои мысли. Агрессия, которая проявляется по отношению к слабым. Это явный сигнал того, что с ребенком что-то не так. В такие моменты он может мучить кошек или обижать одногодок. Еще один тревожный звоночек для родных - так называемый self-harm, или самоповреждение. Дети таким образом реагируют на какие-то критику от учителей, буллинг в школах, неудачи с противоположным полом, отсутствие принадлежности к какому-то коллективу. Порезы, расчесывание ранок, вырванные волосы - это может быть что угодно. Подобным образом подросток пытается обратить на себя внимание старших: мама, папа, я запутался. В такие моменты крайне важно окружить ребенка заботой и поддержкой, а также занять его чем-то - хобби, домашний питомец или совместное времяпровождение. Кроме того, следует обратить внимание на на апатию у подростка, частые перепады настроения, бессонницу или даже расстройство пищевого поведения. Все эти моменты могут быть частью одной большой печальной картины. Психологи призывают не оставлять детей наедине с их проблемами и обращаться за помощью к специалистам.
Теги: Донбасс, депрессия, подростки, проблемы
- Депрессия толкает подростков на преступления – ученые
- В Донецке презентовали руководство по психотерапии при чрезвычайных ситуациях
- Нет страховки от заболевания души
- Мозги и чувства не уволишь!
- Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже
- В Мариуполе задержали банду подростков
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- «Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок11:45
- Встреча в Нормандском формате: стала известна реакция Зеленского на слова Путина11:30
- Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности11:15
- «Хотят избавить ВСУ «зрения»: Россия завезла на Донбасс новое электромагнитное оружие11:00
- Стало известно, какие "сюрпризы" подарит украинцам новый Трудовой кодекс10:47
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев10:18
- Сивохо в СНБО: раскрыты подробности кадровых решений Зеленского10:01
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
- В Украину ворвутся дожди со снегом: озвучена дата09:30
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса