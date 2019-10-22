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Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака
Человеческие недостатки могут раздражать, иногда – смешить, а порой вызывать серьезную неприязнь. from-ua рискнул разглядеть с помощью звезд самые противные качества знаков зодиака.
12-е место. Рыбы
В отличие от Водолеев или Скорпионов Рыбы крайне чувствительны и деликатны. Это, с одной стороны, хорошо, с другой – не очень. Слезы по малейшему поводу, чрезмерные переживания на пустом месте – обычное для них дело. А вот что по-настоящему может раздражать в Рыбах, так это их ненадежность, рассеянность, инфантилизм. С защитой от обстоятельств у Рыб не очень, поэтому в работе с ними сложно: любая проблема вызывает либо столбняк, либо нытье.
11-е место. Водолей
Очень хотят быть теми, кем не являются, все время играют чьи-то роли вместо того, чтобы быть собой. А это выглядит нелепо, делая Водолеев глупее, чем они есть. Еще одна раздражающая (точнее, возмутительная) черта представителей этого знака –– нехватка такта: Водолеи могут задеть дурацкой шуткой, но извинятся только из приличия. При этом если задевают лично их, реагируют шумно, бурно и в стиле «Я обиделась».
10-е место. Весы
Представителям этого знака трудно озвучивать претензии окружающим, а также идти на конфликт ради защиты своих интересов. Это делает их раздраженными, держит в напряжении, которое передается и окружающим. В качестве разрядки Весы используют сарказм, причем без меры. Близкие, а также те, кто относится к Весам с симпатией, часто недоумевают: отчего в их адрес столько неоправданной желчи?
9-е место. Телец
Упрямство и лень –– частые спутники Тельцов. Они не выносят перемен, им не по душе что-то менять, при этом амбиций у них много, а потребностей и желаний еще больше. Лежать на диване и богатеть –– оптимальный житейский сценарий, который устроил бы Тельца. Жаль, что такое бывает редко. Может, из-за того, что мечты с реальностью не совпадают, Телец так расположен к истерикам?
8-е место. Лев
Чрезмерно раздутое эго делает Львов заносчивыми, а крепко спящая самоирония –– смешными. Кстати, насчет смеха, Львы убеждены, что у них прекрасное чувство юмора, что вовсе не обязательно. По этой причине они много шутят, ожидая восторгов и гогота, и сильно удивляются неловкой тишине, сопровождающей рассказанные ими плоские анекдоты.
7-е место. Близнецы
Шустрые Близнецы предельно коммуникабельны, но за этой чертой характера могут скрываться нежелание слушать, чрезмерная болтливость, склонность к сплетням. Многие Близнецы действительно неспособны воспринимать кого-либо, кроме себя, им нравится солировать в разговорах, не беспокоясь даже о том, интересны ли их тирады собеседникам. Прибавьте к этому сомнительный талант создавать слухи на пустом месте и неумение хранить чужие тайны, и становится ясно, почему Близнецов иногда сторонятся.
6-е место. Дева
Так бывает, что очевидное вроде бы достоинство оказывается недостатком. Это применимо к Девам, чья любовь к порядку, исполнительность и требовательность многих напрягают и отталкивают. Относясь критично к себе, Дева так же относится и к другим людям. Привычка руководить, критиковать, советовать создает проблемы в общении: Дев зачастую считают жуткими занудами и тиранами, стараясь держаться от них подальше.
5-е место. Скорпион
Не столько противный, сколько неприятный порой Скорпион щедр на язвительность, сарказм и высокомерие. Представители этого знака не могут похвастаться тактичностью и плохо держат себя в руках. Они легко могут быть душками, но только тогда, когда а) в настроении; б) им это нужно. Скорпион – прекрасный манипулятор, и люди это чувствуют. Все эти качества в одном флаконе вынуждают окружающих быть крайне осторожными со Скорпионом.
4-е место. Овен
Большой любитель спорить. Повод для дискуссии ему не нужен, главное для него не тема, а тон –– чем громче и яростней, тем лучше. Овен не умеет принимать чужую точку зрения и не расположен к демократии в принципе. Зато некоторые представители этого знака очень расположены делать гадости за спиной, исподтишка. С трусостью это не связано, похоже, им просто нравится вести себя так.
3-е место. Рак
Проблемы с моралью – стандартная история для Раков. Им кажется, что они крепкие, работящие, открытые и честные. Со стороны некоторым тоже так кажется – с поправкой на то, что работоспособность сочетается с неумением зарабатывать, а честность «компенсируется» отсутствием душевного такта. Рак прет напролом к одному ему известной цели, выглядит как настоящий Терминатор, только со временем оказывается, что цель недостижима или ее просто нет. А репутация, она уже испорчена. Ради чего, спрашивается.
2-е место. Козерог
Манера бубнить по любому поводу и читать мораль всем подряд, отличающая Козерогов, не добавляет им очков. В ту же копилку падает отсутствие снисходительности: рожденные под знаком Козерога легко разочаровываются в тех, кто (с какой-то стати) не оправдал их надежд. При этом к себе Козерог предъявляет заниженные требования, всегда находя причины для оправданий. Подобные двойные стандарты делают некоторых Козерогов крайне неприятными в глазах окружающих.
1-е место. Стрелец
Палец в рот Стрельцу не клади, откусит вместе с рукой. Представителям этого знака нравится выяснять отношения и доводить окружающих до кипения. Порой Стрельцы делают это за чужой счет –– дадут наводку, столкнут лбами, а дальше сидят и с удовольствием подкидывают дров в разгоревшийся конфликт. Проще говоря, Стрелец –– идеальный тролль, который заряжается от негативных эмоций и ситуаций
Теги: Донбасс, рейтинг, характер, знаки Зодиака
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