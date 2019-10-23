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Названы сны, предвещающие богатство и удачу
Сны бывают разные. Страшные, кошмарные, вещие и просто обычные, которые даже не запоминаются. Чаще всего сон – это отражение событий, происходивших с нами накануне или проекция нашего отношения к этим событиям. Совсем другое дело – вещие сны, в которых мы можем видеть то, что произойдет с нами или с кем-то еще в скором будущем. Каждый человек хотя бы раз в жизни видел вещий сон. Кому-то приходят такие сновидения часто, а кто-то напротив, даже не придает им значение.
Если содержание вашего сна не похоже на то, что происходило в последнее время, то можно задуматься о толковании этого сна. Видеть во сне что-то непривычное – всегда к чему-то. Есть особые сновидения, которые приходят накануне приятных событий, они своего рода предвестники скорого улучшения финансового положения или успеха в делах.
Менять во сне деньги. Особенно мелкие а крупные. Такой сон говорит о скором приходе некоторой суммы денег из неожиданных источников.
Красивое дерево. Видеть во сне деревце, особенно цветущее – к деньгам.
Покупать во сне весы. Или счеты или любой другой предмет, связанный с измерениями. Это также к богатству.
Получить во сне благословение от родителей. Такое сновидение приходит тем, кого ждет удача в делах.
Надевать во сне перчатки. Этот сон тоже снится к улучшению финансовой ситуации, возврату долга или повышению зарплаты.
Видеть во сне перстни на своих руках. Примерять на себя украшения или быть красиво одетым во сне – значит, в скором времени вас ждет финансовый успех.
Тесто. Если приснилось тесто, выпирающее из квашни – это к деньгам.
Белый кот или кошка. Тоже очень благоприятный сон, сулящий удачу, счастье и процветание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, сон, богатство, удача
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