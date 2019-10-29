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Появился полный лунный календарь на ноябрь
В ноябре 2019 года 30 дней. В первую половину лунного месяца крайне важно обращать внимание на детали. Есть большой шанс, что ваша жизнь изменится к лучшему. Делайте все возможное для достижения цели и результат не заставит вас долго ждать, пишет from-ua.
12, 19 лунные сутки предвещают успех - в этот период можно смело заключать важные сделки.
Лунный календарь для лечения зубов - благоприятные дни октября 2019: 2, 5, 8, 11, 20 и 27 ноября.
Лунный календарь для диеты и похудения - благоприятные дни октября: 1, 7, 14, 19, 23, 28 ноября.
Лунный календарь для покупок - благоприятные дни октября: 3, 4, 5, 15, 16, 18, 24 и 30 ноября.
Лунный календарь для поездки на отдых- благоприятные дни на октябрь 2019: 6, 9, 13, 21, 22, 26 ноября.
Однако, необходимо проявлять осторожность в такие дни октября: 10, 17, 25, 29 ноября.
Теги: Донбасс, календарь, ноябрь, Луна
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- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
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- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
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