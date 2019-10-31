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Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год
У каждого из нас есть Ангел-хранитель, который оберегает и поддерживает в трудную минуту.
Божественная сила, которой обладают наши невидимые друзья, помогает нам выходить из сложных ситуаций и делать правильный выбор в жизни, пишет Куб.
Каждый знак Зодиака находится под опекой своего Ангела, но некоторые из них особенно сильные и влияют на течение судьбы людей.
Пришло время узнать, какие 4 знака Зодиака могут быть уверены в могуществе и силе своих Ангелов-хранителей.
БЛИЗНЕЦЫ
Представителям вашего знака Зодиака очень повезло находиться под присмотром такого сильного ангела, как Бахрам. Это ангел удачи, который помогает Близнецам добиваться успехов в любом деле.
Согласитесь, иногда вы не можете понять, почему самое плохое событие вдруг превратилось в хорошее, а вместо наказания вы получили награду. Дело в том, что ангел поддерживает вас на каждом этапе жизни и создает благоприятные условия для счастья и бесконечной радости.
Именно поэтому Близнецы заряжены энергией и позитивом, выглядят красиво и обладают мощной энергетикой.
СТРЕЛЕЦ
Ангел, который оберегает Стрельцов, приносит счастье и открытие. Многие Стрельцы уезжают из дома в юношеском возрасте и добиваются больших успехов в жизни.
Ангел Адначиил покровительствует Стрельцам, которые собрались в дорогу или избрали путешествия своим делом жизни. Вы, вероятно, замечали, что не можете долго сидеть на месте?
Стрельцов нередко тянет к новым событиям, свершениям, открытиям и победам. Действуйте, вам это дано свыше.
ДЕВЫ
Ангел Кадмиил помогает Девам не совершать непростительных ошибок. Как только вы собираетесь сказать или сделать что-то неправильное, хранитель останавливает вас и буквально задерживает время.
Многие Девы не хотят верить, что им кто-то помогает, ссылаясь на свое трудолюбие и упорство. На самом же деле, именно ангел подсказывает вам правильные решения и проводит линии судьбы так, чтобы вы жили в мире и гармонии.
Не забывайте благодарить хранителя, дорогие Девы. Вот увидите, тогда ваша жизнь станет еще легче и радостнее.
РЫБЫ
Рыбы всегда стремятся к лучшей жизни, и у них это получается. Благодаря ангелу Егалмиилу, вы можете ставить перед собой любые цели и глобальные задачи.
Если Рыбы упорно трудятся и знают, к чему стремятся, то их жизнь наполняется смыслом, и ангел вступает в активное участие. Он наделяет вас мудростью, принятием и любовью ко всему, что происходит вокруг.
Дорогие Рыбы, вам будет везти всю жизнь, но в 2020 году ждите наиболее интересных событий и приятных перемен!
Теги: Донбасс, ангел, Хранители, знаки Зодиака
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