Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга

31.10.2019 18:22

Ученые уже давно пришли к выводу, что пристрастие к алкоголю связано с уменьшением объема мозга, передает Хроника.инфо.

Однако новое исследование показало, что снижение объема мозга является фактором риска развития алкогольной зависимости.

Оказалось, что существуют генетические факторы, которые приводят к уменьшению размера мозга и развития алкогольной зависимости. Исследователи считают, что это может быть полезным в преждевременном выявлении степеней алкогольной зависимости.

Ученые проанализировали изображения головного мозга близнецов, от младенчества до зрелого возраста, и обнаружили генетически обусловленные сокращение объема серого вещества в лобной коре и островках, которые были индикаторами будущего развития пристрастия к спиртному.

Чтобы подтвердить генетическую связь между размером мозга и пристрастием к алкоголю, группа изучила данные от одно- и двуяйцовых близнецов с разной историей потребления алкоголя.

Один из двуяйцовых близнецов, который любил выпить, имел меньше серого вещества в мозге. Что касается однояйцевых близнецов, то исследование не выявило различий, но они оба выглядели сильно пьющими.