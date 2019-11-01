Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака

01.11.2019 09:49

Чувство гордости присуще каждому человеку, только в одних оно выражено меньше, другие же никогда не пойдут на встречу и останутся при своем мнении. Часто чрезмерная гордость может испортить жизнь человека, но для него это не проблема, ведь лучше быть бедным, нежели поступится и предать свои принципы, пишет from-ua.

Астрологи уверяют, что на чувство развития гордости сильно влияют звезды, под которыми родился человек. Например, самыми гордыми считаются Львы, Стрельцы, Овны, Скорпионы и Раки.

Лев

Лев по-праву занимает лидирующие позиции по гордости. Более принципиального знака Зодиака не найти. Лев настолько дорожит своим эго, что ему тяжело переступить свое мировоззрение и сдаться. Гордость для Льва служит оружием защиты. Благодаря этому чувству, люди, рожденные в этом созвездии, могут скрывать свои обиды и печали, тем самым показывают, что они неуязвимы. Львы привыкли доверять только самим себе, а окружающих игнорируют.

Стрелец

Стрельцы хоть по своей природе идеалисты и всегда жаждут популярности, но чувство гордыни им не чуждо. Стрельцам важно всегда быть главными. Ими должны восхищаться, если этого нет, то они будут в ярости. Стрельцы не могут показать, что им плохо, поэтому маска гордыни для них — это способ всем доказать, что у них все хорошо.

Овен

Овны — упрямы, уверены в себе и очень горды. Если их обидеть или же сказать в их адрес плохое слово, так сразу же они превращаются в невероятно гордых персон. Овнам очень важно, чтобы к ним всегда прислушивались, ведь, по их мнению, они всегда правы и знают, как поступить в той или иной ситуации. С Овнами тяжело договориться и найти компромисс. Гордость не позволяет им признать свою не правоту.

Скорпион

Скорпионы — сильные люди, они не потерпят никаких обид и унижений. Люди этого знака знают себе цену и умеют защитить себя, к тому же, они доверяют только себе. Скорпионы настолько самоуверенны, что чужого мнения для них не существует. Критику Скорпионы также не воспринимают, и любое высказывание в их адрес может вызвать гнев.

Рак

Раки хоть и являются чувственными и семейными людьми, но чувство гордыни им также присуще. Таким способом они отталкивают от себя окружающее давление. Гордыня для Рака — это оружие нападения и защиты одновременно. Интересно, что этот знак может перетерпеть обидные слова, брошенные в них, но если оскорбят его родных, то уж тут им не позавидуешь.