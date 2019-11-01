Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения

01.11.2019 15:10

От судьбы не убежишь, пишет Куб.

1. Январь

Ваша родственная душа – человек, у которого хватит энергии жить в скоростном режиме.

Рожденные в январе живут насыщенно и ярко. Вы часто рискуете и на полной скорости несетесь вперед. Именно поэтому так важно, чтобы вторая половинка не отставала от вас. Вы будете счастливы с человеком, который испытывает такую же ненасытность жизнью.

2. Февраль

Вы непредсказуемы, и ваша родственная душа принимает этот факт.

Вы ненавидите рутину и обожаете спонтанность в любом ее проявлении. Вам абсолютно точно не подойдет человек, рядом с которым каждый новый день будет похож на предыдущий.

3. Март

Ваша родственная душа знает, как о вас позаботиться.

Вы по природе склонны любить и заботиться, отсекая любые сомнения и порой не зная меры. Вы всегда готовы выложиться на 100% ради близких людей.

Иногда вы делаете это, жертвуя собственным счастьем и пренебрегая своими нуждами. Именно поэтому вам нужен человек, который умеет заботиться в ответ.

4. Апрель

Ваша родственная душа – человек, который вдохновляет вас быть собой.

Чтобы избегать конфликтов, вы время от времени пытаетесь подстраиваться под окружение. Это чрезвычайно вас выматывает.

Однако ваша истинная вторая половинка никогда не будет требовать от вас быть тем, кем вы не являетесь. Рядом с этим человеком вы можете быть собой.

5. Май

Ваша родственная душа – человек, который мотивирует на пути к достижению целей.

Вы очень амбициозны и многого хотите добиться. Именно поэтому вы заслуживаете человека, который будет понимать ваши цели и устремления.

Вам нужен тот, кто будет мотивировать не опускать руки и работать еще усерднее.

6. Июнь

Ваша родственная душа – человек, с которым вы можете быть полностью открытыми.

Ваша истинная вторая половинка – это человек, с которым вы можете быть абсолютно честны. Тот, кому можно рассказать обо всем на свете. Он не осудит и не заставит сомневаться в себе.

7. Июль

Ваша родственная душа – человек, который страстен в любви, как и вы.

Вам нужен партнер, который в любви столь же ненасытен. В вопросах выражения чувств вы не признаете рамок и ограничений. Важно, чтобы рядом с вами был такой же человек. Так вы не будете ощущать, будто вам чего-то постоянно не хватает.

8. Август

Ваша родственная душа – человек, который понимает, что вы мечтательны и способны работать без устали.

У вас много идей и планов. Вы готовы усердно трудиться. Следовательно, вам не будет комфортно рядом с человеком, который полностью зависит от вас и требует внимания каждую минуту. Вы нуждаетесь в свободном пространстве.

9. Сентябрь

Ваша родственная душа – честный и открытый человек, умеющий любить безусловно.

Вы буквально согреваете своим теплом окружающих, излучая позитивную энергию. Вы добры, но находятся люди, которые пытаются воспользоваться вашим светом в своих корыстных целях.

Именно поэтому ваша вторая половинка никогда не должна использовать вас или манипулировать. Это должен быть человек, который уважает и защищает ваши интересы.

10. Октябрь

Ваша родственная душа – человек, который научит не зацикливаться на том, что подумают окружающие.

Вы склонны много думать о том, что подумают о вас и ваших поступках окружающие. Это загоняет вас в ловушку тревожности и раздражительности. Ваша родственная душа – это человек, который будет напоминать вам о том, как важно заботиться о себе.

11. Ноябрь

Ваша родственная душа – человек, который побуждает относиться к жизни проще.

У вас очень насыщенная жизнь. Вы постоянно работаете и стремитесь к чему-то. У вас невероятные мечты, но вы не умеете притормаживать. Поэтому вам нужна вторая половинка, которая покажет другую сторону жизни. Человек, который напомнит, что жить можно проще и свободнее.

12. Декабрь

Ваша родственная душа – тонко чувствующий и открытый человек.

Человек, который будет с вами таким же открытым, как и вы со всеми, кого встречаете на жизненном пути. На основе такой открытости возникают доверие, близость и преданность в отношениях.