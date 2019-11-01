В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО

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Военный врач со Львовской области Ника Аристова рассказала, как покинула медицинское училище и пошла на войну.
Об этом сообщает Апостроф.
Ника Аристова из Дрогобыча получила образование акушера в родном городе. До событий Революции Достоинства жила во Львове, где тоже училась в медучилище, но обучение не завершила и решила пойти на войну.
Поэтому, 30 марта 2015 Нику приняли в Отдельную добровольческую чету "Карпатская Сечь", которая тогда воевала в Донецкой области. К 11 ноября 2017 она была в добровольческом батальоне ОУН, а позже подписала контракт с 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".
Также женщина рассказала о знакомстве с будущим мужем пулеметчиком, который помогал копать медпункт. Когда в мае 2018 начался минометный обстрел, он получил осколочные ранения глаза и руки - первую помощь оказывала именно Ника.
"Не думала, что когда-то в моей жизни такое будет. Когда это произошло, мы стояли в поле перед Богдановкой. Чтобы добраться до нашего батальонного медпункта, где можно провести оперативное вмешательство, надо было ехать 12 километров. И эти 12 километров мы не на машине ехали, потому что часто и «бэхи» вязли, а везли на МТ-ЛБ (легкий бронированный тягач) или БМП-2. С руки вытащили осколки и там просто остались шрамы, а глаз не функционирует. Теперь даже не такой формы, как должен. Мужчине дали инвалидность и спустя он не смог продолжать службу ", - рассказала женщина.
Вскоре и Ника покинула армию по состоянию здоровья. Она вспоминает военную службу с трепетом, но одновременно добавляет, что не хотела бы больше работать военным медиком.
"Как только я попала туда, то была хладнокровно и саркастически настроена, даже с немного циничным мышлением. Таким, наверное, надо быть любому медику. Но когда в быту собратья становятся семьей, то трудно терять каждого из них. Я очень часто ругала себя за то, что не могла быть тем врачом, который не привязывается к пациентам, ведь все равно задаешь себе потом вопрос "Сделала я все, что могла? Возможно я виновата в этой смерти? ".Но на самом деле в этом виновата война. Я училась принимать жизнь в мир, но больше видела смерти", - поделилась врач.
После возвращения с Востока супруги продолжили борьбу с Российской агрессией, но уже в качестве волонтеров.
Теги: Донбасс, женщина, рассказ, АТО
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