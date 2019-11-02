Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака

02.11.2019 20:43

В ноябре украинцев ждет редкостное явление - символическое новолуние, апофеозом месяца станет 11-12 число.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет from-ua.

Самой важной датой месяца станет 11 ноября - в этот день всем знакам зодиака стоит планировать и загадывать самое важное и лучшее - задуманное скоро может воплотиться в жизнь.

"12 числа будет полнолуние, а 11-го - Меркурий в сочетании с Солнцем. Такой период считается символическим новолунием. Он бывает очень редко…", - отметил эксперт.

Астролог добавил, что можно будет увидеть в телескоп, как Меркурий будет проходить по диску Солнца.

Росс подчеркнул, что подобное явление в следующий раз ожидается через 10 лет, поэтому 11 ноября станет важнейшей датой ноября 2019.