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Ученые остановили рост рака и распространение метастаз

02.11.2019 19:03
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Ученые остановили рост рака и распространение метастаз

Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению.
Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо.
Специалисты узнали, что препарат, разработанный для блокировки мутантного белка, борется с раком. Он способствует уменьшению опухоли и предотвращает распространение метастаз.
Эксперименты были проведены на онкобольных мышах и четырех людях с раком легких. Спустя шесть недель опухоль у одного из пациентов уменьшилась на 34%, а у другого — на 67%. У двух других больных изменений не наблюдалось.
Препарат AMG 510, связывается с белком KRAS, заставляющий клетку производить факторы роста и делиться. Когда структура белка нарушена, могут возникать раковые опухоли.
Препарат блокирует действие “сломанного” белка, а в некоторых случаях усиливает иммунную систему, и организм самостоятельно справляется с болезнью.



Теги: Донбасс, рак, ученые, остановка, метастазы
 
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