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Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi
Выключайте Wi-Fi, когда вы не используете его. Делать это нужно для повышения безопасности и экономии электроэнергии. Отключается он довольно просто и на компьютере и на смартфоне. Сначала давайте определимся, в каких случаях Wi-Fi нужно отключить, пишет from-ua.
Нежелание платить за доступ к интернету
Помните, что отключение Wi-Fi не снижает абонентскую плату за пользование интернетом. Если вы хотите перестать пользоваться Сетью или поменять провайдера, просто отключить Wi-Fi на своем устройстве или выключить роутер недостаточно. Нужно обратиться к провайдеру (оператору, ISP) для прекращения дальнейшего обслуживания.
Вы используете кабельное соединение и Wi-Fi вам просто не нужен
Отключите беспроводной сигнал маршрутизатора, если вы его не используете. Возможно, ваш компьютер просто не поддерживает Wi-Fi, а на смартфоне вы предпочитаете пользоваться сетью мобильного оператора. В этом случае включенный роутер бессмысленно потребляет электроэнергию.
Угроза безопасности
Wi-Fi-роутер нельзя держать постоянно включенным. Если вы не меняли установленные по умолчанию SSID и пароль, то велика вероятность, что посторонний сможет проникнуть в вашу сеть.
Альтернативным вариантом повышения безопасности использования беспроводной сети является отключение его на устройстве. Если вы пользуетесь телефоном в отеле или кафе и обеспокоены безопасностью устройства, отключите на нем Wi-Fi, чтобы быть уверенными в том, что ваши данные не передаются по сети.
Мешает нормальному режиму дня
Постоянно доступная беспроводная сеть стала причиной того, что дети или другие члены семьи допоздна проводят время в интернете. В этом случае Wi-Fi в ночное время лучше отключать.
Отключение Wi-Fi на телефонах и ПК
Способы отключения доступа к беспроводной сети различаются, но их всегда легко найти, поскольку соответствующая опция обычно находится в меню с подобным названием.
В Windows воспользуйтесь Панелью Управления. Помните, что компьютер не сможет подключаться к Wi-Fi до тех пор, пока вы снова не включите данную опцию.
Теги: Донбасс, Wi-Fi, отключение
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