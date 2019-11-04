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Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками
Безусловно, перечислить все приметы и суеверия, связанные с деньгами — невозможно, поскольку их существует невероятное множество.
Но, тем не менее, разделить их на группы вполне вероятно, отведя место как сложным, так и простым, популярным, смешным, странным.
Из самых простых известных — не давать деньги в долг вечером; в воскресенье опустошить кошелек от медяков; аккуратно обращаться с купюрами, складывая их по мере возрастания в кошелек.
И лучше, если он будет голубого цвета. А вот красный кошелек запрещен.
Считается, что в нем деньги просто "горят".
Также из известных примет — не выносить вечером мусор.
Но есть и менее известные приметы.
Например, считается, что если, получив зарплату или какой-либо любой доход в денежном эквиваленте не тратить ни копейки, как минимум, 20 часов — прибыль будет расти.
Немало существует и противоречий.
Например, одни люди утверждают, что в кошельке ничего кроме денег быть не должно. Другие, что следует для роста прибыли носить в нем кленовый листок или пакетик с горчицей.
Еще считается, что с деньгами следует разговаривать. Лучше делать это по ночам. Дескать, так они будут прибывать.
А еще советуют нюхать купюры, чтобы запечатлеть в памяти чудесный запах богатства.
Кстати, зря смеется тот, кто думает, что такие поверья, порой смешные и нелепые распространены только на постсоветском пространстве.
Мол, все, что оставалась советскому человеку — только мечтать о деньгах.
Но на самом деле за рубежом полным-полно различных суеверий, которых придерживаются жители весьма благополучных государств.
Так, поляки частенько произносят фразу "yd w sieni — pienidze w kieszeni" (еврей в сени — деньги в кошелек) и вешают в коридоре слева от входа картинку, изображающую еврея, считающего купюры.
Такая же картинка, но с лимоном у него в руках, привлечет, по мнению поляков, много еды.
Некоторые пошли еще дальше и это же изображение вешают вверх ногами, приговаривая, чтобы все деньги из его кармана упали хозяевам жилья.
В Канаде популярна примета, которую еще называют "головой дьявола".
Она связана с изображением Елизаветы II, в прическе которой можно разглядеть страшное лицо.
Такие купюры — большая редкость и большая удача, поскольку после того, как была обнаружена нелицеприятная деталь, банк в срочном порядке начал выпуск новой партии банкнот с отретушированной прической королевы.
Но канадцы моментально расхватали все "страшные" купюры, сделав их, своего рода, талисманами для привлечения денег.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, приметы, суеверие
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