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Самые распространенные причины «взрослого» акне
Это распространенная проблема.
Обидно, когда после окончания подросткового возраста ненавистные прыщи по-прежнему на своем месте. Почему они не уходят? Тому есть несколько причин, но только разобравшись в сути проблемы, можно держать ситуацию под контролем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Гормоны
«Колебания уровня гормонов, например, перед менструальным циклом, является одной из причин». — рассказывает SELF дерматолог Джулия Цу, доктор медицинских наук, специалист по дерматологии с Уолл-стрит.
Например, увеличение выработки прогестерона может быть связано с прыщами, потому что он увеличивает выработку кожного сала. Андрогены (мужские гормоны), такие как тестостерон, также могут увеличивать выработку себума и, следовательно, играть роль в гормональных угрях у людей всех полов.
«Эта проблема обычно возникает в виде глубоких (болезненных) кистозных угрей вокруг подбородка, шеи и спины», — рассказывает SELF дерматолог Ребекка Казин.
Стресс
Хронический стресс может играть огромную роль в таких проблемах с кожей, как прыщи, и существует серьезное подозрение, что гормон кортизол может быть ответственным за связь.
«Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваши надпочечники выделяет кортизол, и недавние исследования также показывают, что он вырабатывается локально в волосяных фолликулах и различных типах клеток кожи». — рассказывает SELF Нил Шульц, врач-дерматолог из Нью-Йорка.
Исследования показывают, что он может способствовать появлению прыщей, создавая благоприятную среду для воспалительных процессов, вызываемых бактериями.
Употребление определённых продуктов питания
Раньше была популярная теория, что какой-то продукт вызывает прыщи. Это был шоколад, кофе, жареная пища и молочные продукты. Но правда заключается в том, что убедительных доказательств этому нет. Однако есть индивидуальная реакция на тот или иной тип продута. Кто-то может замечать негативную реакцию на сладкое, кто-то на молоко или фаст-фуд. Если причинно-следственная связь обнаружена, важно исключить эти продукты из рациона.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, гормон, прыщ
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