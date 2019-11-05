5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год

05.11.2019 14:26

Новый год 2020 поможет помечтать. 5 самых действенных способов сделать желание реальным, назвал эксперт Роман Абрамов. Выбрав нужный метод число желаний можно увеличить до 12, пишет versiya.

Скоро наступит Новый год 2020, его хозяйкой станет стальная белая Крыса. Важно не только правильно накрыть стол, одеться, нарядить ёлку, но и подготовиться к торжеству.

Эзотерик Николай Крупской раскрыл ТОП-5 «железных» способов загадать желание на Новый 2020 год, которое сбудется. Первый способ подойдёт для студентов и любителей авантюр. Заключается в том, что загадать желание нужно письменно. На листике бумаги написать, что человек хочет и под бой курантов нужно съесть его и успеть проглотить, запив шампанским. Немного смешной и странный способ воплощать мечты в реальность, но им часто пользуются студенты и молодёжь.

Второй способ получить желаемое — «детский». Суть заключается в написании письма Деду Морозу. Считается, хорошим методом записывать желаемое на лист и отправлять в сказочную страну. Не только малыши верят в этот способ, но находятся и взрослые, которые не прочь загадать желание незнакомцу.

В ТОП-5 «железных» способов загадать желание на Новый 2020 год попал и испанский метод. Его суть скрывается в виноградной лозе. Испанцы считают, говорит эзотерик, что виноград это символ домашнего очага и уюта. Поэтому, чтобы задобрить стальную белую Крысу идеально будеть съесть 12 виноградинок, пока бьют куранты. Таким способом можно загадать одно или 12 желаний, подчёркивает эксперт.

Четвёртую ступень получает в ТОП-5 японский метод. Японцы перед новогодней ночью дарят друг другу даруму. Это кукла-неваляшка без нарисованных глаз. Эзотерик подчёркивает, что получив даруму, нужно раскрасить один глаз и при этом загадывать желание. А второй глаз — когда задуманное сбудется. Заключает список исконно русский способ загадать желание, которое «железно» сбудется.

«Под бой курантов написать на листике желание сжечь, а пепел в бокал — выпить. Тогда желание точно материализуется», — уверяет эзотерик Николай.

Верить ли в силу новогодней ночи, пирамидальной ёлки и магии неизвестно, но можно испытать самому любой метод эксперта. Если же что-то не сбудется — будет весело, и будет что вспомнить.