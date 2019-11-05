Все рубрики раздела
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным17:14
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев
Гороскоп на ноябрь 2019 расскажет о том, каким знакам Зодиака стоит опасаться несчастных случаев и как минимизировать риски. Известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца, пишет from-ua.
В астрологическом прогнозе речь идет о Девах, Близнецах и Раках.
Девы
Представителям этого знака гороскоп советует быть осторожными, особенно на дорогах. В этот период Девы будут особенно невнимательны, отвлекаясь на всякого рода мысли.
Связано это с тем, что данный Зодиак будет озабочен рабочими либо любовными моментами, однако звезды советуют поменьше суетиться и обратить внимание на свое здоровье.
Близнецы
Близнецам стоит остерегаться несчастных случаев и травм, особенно во время вождения транспортных средств, занятий спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов.
Кроме того, Близнецы могут получить новости, которые ошеломят и "загонят в тупик". Данному Зодиаку рекомендуется заранее приготовиться к неприятным известиям от близких.
Жизнь изменится навсегда: астролог назвал главных счастливчиков 2020 года
Рак
Не намного лучше гороскоп и для Рака. Их поджидают не травмы, но серьезные разбирательства, которые по итогу могут привести к проблемам. В первой середине месяца ожидайте конфликты на работе.
Однако избежать этого можно. Постарайтесь быть терпеливее и относиться ко всему с пониманием. Не расходуйте энергию на конфликты и агрессию.
Теги: Донбасс, гороскоп, ноябрь, несчастье, знаки Зодиака
- Что произойдет с вами до 1 ноября: прогноз для каждого из знаков Зодиака
- Гороскоп успеха на ноябрь: кого ожидает триумф
- Какие знаки Зодиака приумножат богатство в ноябре: прогноз известного астролога
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи
- Гороскоп финансов на ноябрь: у кого станут толще кошельки
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО21:45
- В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран21:24
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- Реформа медицины: Скалецкая рассказала, когда ждать "Европу в Украине"13:40
- Госпогранслужба закрывает один из КПВВ на админгранице с Крымом13:30
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- НАБУ начало расследовать возможную госизмену и хищение госсредств Кличко и его замами13:00
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Украинские электростанции начали отключать: стала известна причина12:20
- Зеленский поручил до конца года автоматизировать назначение пенсий12:00
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным17:14
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы