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Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев

05.11.2019 19:46
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Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев

Гороскоп на ноябрь 2019 расскажет о том, каким знакам Зодиака стоит опасаться несчастных случаев и как минимизировать риски. Известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, которым стоит быть осторожными, особенно в первой половине месяца, пишет from-ua.
В астрологическом прогнозе речь идет о Девах, Близнецах и Раках.
Девы
Представителям этого знака гороскоп советует быть осторожными, особенно на дорогах. В этот период Девы будут особенно невнимательны, отвлекаясь на всякого рода мысли.
Связано это с тем, что данный Зодиак будет озабочен рабочими либо любовными моментами, однако звезды советуют поменьше суетиться и обратить внимание на свое здоровье.
Близнецы
Близнецам стоит остерегаться несчастных случаев и травм, особенно во время вождения транспортных средств, занятий спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов.
Кроме того, Близнецы могут получить новости, которые ошеломят и "загонят в тупик". Данному Зодиаку рекомендуется заранее приготовиться к неприятным известиям от близких.
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Рак
Не намного лучше гороскоп и для Рака. Их поджидают не травмы, но серьезные разбирательства, которые по итогу могут привести к проблемам. В первой середине месяца ожидайте конфликты на работе.
Однако избежать этого можно. Постарайтесь быть терпеливее и относиться ко всему с пониманием. Не расходуйте энергию на конфликты и агрессию.



Теги: Донбасс, гороскоп, ноябрь, несчастье, знаки Зодиака
 
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