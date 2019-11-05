Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи

05.11.2019 16:30

Настоящим избавлением станет этот месяц для тех, кто ждал хоть какой-то удачи от осени, но пока видел только трудности, которые еще и решать приходилось в одиночестве. Зато теперь – наступает спокойная пора для тех знаков, которые и так слишком много мучились в этом сезоне, пишет Куб.

Таких знаков пять. Даже если в жизни не было серьезной черной полосы, а просто не везло в чем-то одном – ноябрь все равно может помочь и дать покончить с таким невезением. Кому-то поможет в любви, кому-то – в деньгах, а некоторым вообще подарит новый сценарий будущего, который знаки зодиака с удовольствием примут.

Кому этот месяц принесет избавление от неудач

Что бы ни было в прошлом, теперь все меняется для Овна. Даже если еще совсем недавно вы были неудачливы, бедны, то теперь все будет по-другому. Ваш знак сможет найти внутреннюю опору, которая поможет обрести себя, а в будущем – счастье. Вы сможете встретить единомышленников и даже найти любовь, даже если к этому не было никаких предпосылок. Словом, ноябрь даст вам руку помощи во всем.

Дела пойдут в гору у Тельцов, потому что до конца 2019 года этому знаку суждено совершить прорыв – начать больше зарабатывать и проявить себя, как настоящий профессионал. Вы можете поначалу не заметить, как много уже сделали, это будет для вас самих, как подарок. Первые итоги вы увидите в ноябре, и это вас сильно ободрит. Больше не будет проблем с деньгами, а это для многих Тельцов сейчас самое важное.

Оставляют неприятности и Козерога, причем этот знак в ноябре имеет все шансы поменять свою жизнь в корне. Не будет никаких резких изменений, все произойдет постепенно. Вы можете встретить любовь – и она положит начало новой жизни. Именно чувства помогут вам стать спокойнее и мягче, поменять круг общения и избавиться от всего, что вас тяготило. Это будет проходить легко, потому что теперь у вас есть поддержка.

Кому ноябрь подарит гармонию и спокойствие

Замечательная жизнь может наступить в ноябре для Раков, это будет самое спокойное и приятное время для вашего знака. Оно несет только то, что вам нужно, не ставит перед вами сложных задач, не заставляет тратить все свои силы на что-то. Вам нравится ваша жизнь, а это – самое главное.

Весы тоже обретают все, что хотели, и теперь наслаждаются жизнью. Больше вам не надо переживать по поводу своего будущего. Потому что теперь понятно, что вас ждет только развитие, только рост. А пока можно немного отдохнуть, благо, ноябрь дает для этого возможности.

Львы – знак, который успокаивается. А все потому, что ваше здоровье и материальное положение становится лучше. Поэтому и вы уверены в себе, в своем будущем, вам хорошо живется и так, как есть.