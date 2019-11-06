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15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году
Знали ло вы, что некоторые вещи, которые вы делаете до курантов в 12, - это давние традиции, вытекающие из новогодних суеверий и фольклора со всего мира?
Если вы планируете устроить новогоднюю вечеринку, возможно, захотите оставить какие-то идеи с омарами и курицей вне меню закуски. Суеверия говорят о том, что важно сохранять шкаф и кошелек наполненными, и быть очень внимательными к людям, что приходят и уходят из вашего дома около полуночи. Способ проведения нового года определит прецедент того, как пройдет ваш год. Вот именно сейчас самое время удачно запланировать 2020 год!
1 Поцелуй в полночь
На первый взгляд, может показаться, что поцеловать кого-то полночь - это способ проявить свое волнение до нового года. Но на самом деле считается, что если ты поцелуешь кого-то, кого любишь, когда часы б’является по северу, эти настроения будут продолжаться в течение следующих 12 месяцев.
2 Ешьте 12 виноградин в полночь
Это пищевой предрассудок, возникший в Испании, призванный принести удачу на год вперед. Просто с’ешьте 12 винограда в полночь - по одному на месяц - или положите их на шампур и посмакуйте хорошим виноградным коктейлем в новогоднюю ночь.
3 Наполните свои шкафы
Проверьте и посмотрите, какие продуктовые шкафы наполнены в новогоднюю ночь, ведь считается неудачей начать новый год с голых шкафов (сигнализирует о бедности и невзгодах).
4 Положите наличные деньги в свой кошелек
Если хотите вступить в год, полный финансового процветания, это обязательно’обязательный ритуал. Затем сделайте пробежку до банкомата, чтобы вы могли заполнить свой кошелек наличными. Кроме того, не одалживайте денег накануне Нового года и не начинайте год с непогашенных долгов, иначе вы можете установить прецедент на месяцы вперед.
5 Не убирайте дом
Если вы обеспокоены тем, как "подметать" или "смыть" удачу, что приходит на вашем пути, не делайте никакого уборки - включая посуду и стирку.
6 Откройте дверь в полночь
на самом Деле, только до полуночи, чтобы вы могли выпустить старый год и приветствовать новый. (Это не должно быть долго - даже те, кто верит в это суеверие, могут простудиться!)
7 Не плачь
Сохраните свои слезы еще на один день, ведь плач в новогодний день может привести к года грусти.
8 Ешьте зелень
Если вы хотите соблюсти южной традиции, еда черноголового горошка и зеленой зелени в новогодний день якобы принесет удачу и процветание соответственно на последующие месяцы.
9 Не выходите из дома
А лучше ждите гостей-посівачів, которые принесут вам удачу на весь год. В Шотландии первое лицо в вашем доме также должна принести вам подарок!
10 Пропустите поедание омаров
Вы можете переосмыслить любые причудливые идеи новогодней еды, которые включают омаров. Многие культуры считают, что кушать омаров до полуночи - неудача, поскольку они движутся назад, поэтому настраивая себя на год неудач.
11 Создавайте какой-то шум
Возможно, вы любите покупать шумотехніки и фейерверки, чтобы все-таки начать в полночь, но знаете ли вы, что традиция происходит от предрассудков, что громкий шум полночь отпугивает злых духов и приметы?
12 Ешьте селедку
Независимо от того, нравится ли вам селедка маринованная или нет, есть его в какой-то форме полночь считается удачей в Германии и Швеции.
13 Возьмите с собой пустой чемодан
В Колумбии это воспринимается как настройка себя на приключения в новом году.
14 Остерегайтесь кушать курицу
Как и омары, курица также является суеверной едой в новогоднюю ночь - так у кур крылья, вся ваша удача может улететь! (Но что касается нас, наши хрустящие куриные бедра с чесноком и розмарином могут только добавить счастья в вашей жизни.)
15 Вы родились в новогодний день?
Тогда суеверия говорят, что вам повезет автоматически в течение всей жизни - тем более, если вы родились в полночь!
Источник: znaj.ua
Теги: Донбасс, праздник, новый год, приметы, суеверие
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