Почему нельзя венчаться в субботу

06.11.2019 21:02

Люди все чаще решают связать себя узами брака и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию.

Венчание в церкви не совершается по вторникам и четвергам, потому что предстоящая ночь - постная. По этой же причине не совершается венчание в субботу, ибо эта ночь на воскресенье посвящена Богу.

Также, таинство брака не совершается в Великопостный период, начиная с мясопустной субботы.

Источник: podrobnosti.ua