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Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы
В этом году украинские футболисты не раз радовали своих болельщиков яркой игрой и точными голами. Победные матчи были на разных аренах и в разных форматах. Ко Всемирному дню футбола, который отмечается 10 декабря, вспоминаем выдающиеся достижение украинских футболистов.
Выход сборной на Евро-2020
В этом году украинская сборная по футболу досрочно вышла в финальную часть Чемпионата Европы. Квалификация на Евро-2020 стала самым успешным отборочным турниром в истории Украины. Наши футболисты показали лучший результат в своей группе, получив 20 очков. По словам спортивных экспертов, такой футбольный подъем не в последнюю очередь произошел благодаря поддержке Украинской ассоциации футбола (УАФ) и наставничества Андрея Шевченко.
Групповой этап Евро-2020 украинская сборная начнет со встречи с Нидерландами, которая состоится 14 июня в Амстердаме. Затем, 18 июня, в Бухаресте сине-желтые сыграют с победителем плей-офф Лиги наций. Соперником Украины может стать Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь. Заключительный матч в своей группе украинцы проведут 22 июня в Бухаресте, где встретятся с австрийцами.
«Готовиться, как всегда, мы будем в Харькове к чемпионату Европы. Базироваться команда будет в Бухаресте, уже есть предварительная договоренность», – рассказал президент УАФ Андрей Павелко.
Украина – среди фаворитов букмекеров на чемпионате. Сейчас она занимает 8 место в букмекерском рейтинге. По мнению спортивных экспертов, украинцы имеют потенциал, чтобы удивить и выбиться в лидеры. Соперники также высоко оценивают шансы наших футболистов на Евро.
«Сборная Украины демонстрирует отличную тактическую подготовку и дисциплину. Эта команда справедливо выиграла нашу группу, и, думаю, в дальнейшем будет только прогрессировать», – считает тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович.
U20 – чемпионы мира
Украинская «молодежка» под руководством Александра Петракова доказала, что украинский футбол имеет перспективное будущее. Этим летом юношеская сборная, за которую выступают игроки до 20 лет, одержала победу в финальном противостоянии с корейцами. Впервые в истории украинская сборная U-20 стала чемпионом мира.
«Сейчас все должно быть направлено на развитие футбола в нашей стране. Очень удобный период. Наша сборная показала, что и такие государства, как Украина, могут выигрывать крупные форумы», – отметил председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич.
Стоит заметить, что 4 украинских игроков, а именно: Андрей Лунин, Сергей Булеца, Ефим Конопля и Валерий Бондарь, попали в десятку лучших футболистов чемпионата по версии ФИФА. «Плотный оборонительный блок Украины в сочетании с Андреем Луниным сделали ворота команды недоступной целью для соперников», – прокомментировали игру украинцев в ФИФА.
Украинские тренеры – среди лучших профессионалов
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) внесла двух украинских тренеров в список лучших наставников национальных сборных 2019 года. По итогам голосования представителей 90 стран, Андрей Шевченко, который тренирует украинскую команду, занял восьмое место рейтинга. В целом он набрал 41 балл, что является рекордом для Украины. Интересно, что Шевченко является самым молодым наставником среди команд, участвующих в Евро-2020. На 19 строчке рейтинга IFFHS разместился главный тренер нынешних чемпионов U20 Александр Петраков.
В этом году украинцы также попали в список лучших тренеров мира за всю историю футбола. Глобальный фанатский портал 90min.com опубликовал рейтинг, в который попали Валерий Лобановский (23 место) и Виктор Маслов (36 место).
В издании отметили, что Лобановский был первым, кто уделял большое внимание спортивным научным исследованиям и пришел к выводу, что в футболе важнее команда-звезда, чем отдельный игрок.
Дефлимпийская сборная – лучшая в Европе
В этом году самый высокий результат показали не только юноши, но и украинские футболисты с нарушением слуха. Украинская дефлимпийская сборная стала чемпионом Европы, поборов в финале Германию со счетом 2:0. Это первое европейское «золото» для наших футболистов с нарушением слуха. В 2011 году украинцы были серебряными призерами.
В то же время дефлимпийская сборная по футболу успешно выступает на мировых первенствах. В 2009 году она стала чемпионом Дефлимпийских игр, обыграв Россию. А в 2013 и 2017 годах завоевывала серебряные награды.
Киев – хозяин финала Лиги Чемпионов УЕФА
В мае 2018 года «Олимпийский» в Киеве стал ареной для самого престижного клубного события в мире футбола – финала Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018. По данным украинских пограничников, на финал в Киев приехало более 300 000 иностранных болельщиков. Матч транслировался в более чем 200 странах, охватив около 350 млн зрителей. Поэтому прямые включения из Киева увидели почти в каждом уголке планеты.
Интересно, что для проведения финального матча было модернизировано систему безопасности и видеонаблюдения на НСК «Олимпийский». Всего за последние 5 лет УАФ обновила футбольную инфраструктуру по всей стране. Только в течение 2018 года было построено 525 новых спортивных площадок и 19 полей.
Украина доказала, что является надежным футбольным партнером УЕФА, и может не только показывать качественную игру на поле, но и проводить крупнейшие спортивные события на высоком уровне.
Теги: Украина, футбол, достижение, год
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