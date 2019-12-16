Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?

16.12.2019 11:00

2019 был насыщенным на события в оборонном секторе. После смены власти полностью обновилось командование вооруженных сил, изменилась тактика ведения войны и подход к укреплению оборонной сферы. Вместе со стратегическими решениями, меняласьжизнь обычных бойцов. О больших и ежедневных переменах за последний год узнавали наши эксперты.



Смена командования и стандарты НАТО

Оборона государства –сфера, где президент Украины имеет ключевые полномочия. Поэтому прежде всего на посту главы государства Владимир Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины. Одним из первых решений президента стало назначение начальником Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, а уже новая Верховная Рада назначила на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Кроме кадровых назначений, изменения коснулись структуры военного управления. Для достижения совместимости с НАТО было решено разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба, а к концу следующего года –полномочия всех органов военного управления.

По словам первого заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, суть реформы заключается в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применения войск.

«По принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб –реализовывать ее», –объясняет Колесник.

Еще одним шагом к стандартам НАТО стал закон об изменениях в названиях воинских званий. Документ, подписанный президентом 29 ноября, вводит новые звания для сержантского и старшинского состава. Он отменяет воинские звания «прапорщик», «мичман» и вводит звание «рекрут», «штаб-сержант», «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант». Появляются также звание «главный сержант батальона», «главный сержант бригады». Слово «полк» в званиях меняется на «бригаду».

По словам экспертов, закон позволяет наконец отказаться от устаревших советских названий и способствует переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу армии европейского образца.

«В Украине наконец ликвидирован институт прапорщиков, тот рудимент, который достался по наследству от Советского Союза. На сегодня принят закон, согласно которому реформирована система сержантских званий в ВСУ, дает нам уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении, поскольку неоднократно наши политики, высшее военно-политическое руководство, заявляли, что Украина в период до 2020 года должна полностью перейти на стандарты НАТО. Реформа сержантских званий – одна из составляющих в контексте реформирования ВСУ по стандартам и нормам, принятым в странах, входящих в состав Североатлантического альянса», –уверен военный эксперт Владислав Селезнев.



Зарплаты и вооружение

В госбюджете на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляли почти 50 млрд гривен. Поэтому повышение выплат происходило в плановом порядке в течение всего 2019 года. Выплату военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, увеличили на 5000 гривен, то есть до 17 000 гривен. Всем остальным военным зарплату увеличили на 1000 гривен.

Обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил, на первой линии теперь может составлять более 27 000 гривен. Зарплаты командира взвода на первой линии –более 31 000 гривен. Всего в этом году Минобороны повысило зарплаты военнослужащим на 30%.

Так же планово в этом году продолжали обновлять вооружение и военную технику для ВСУ. Среди крупных новейших разработок украинская армия получила сразу несколько модернизированных вертолетов РЭБ, партию из 40 специальных бронированных автомобилей и первые 100 серийных ракет «Ольха».

«В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты«Ольха»и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а «Укроборонпром» в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня «Верба», которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение», – отмечает представитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак.

К концу 2019 года в ВСУ должно поступить примерно 2800 единиц вооружения и военной техники. Из них 1300 – ракетно-артиллерийское вооружение, 100 автомобилей, 80 бронетанковых образцов.



Разведение сил

Вместе с усилением оборонного потенциала вооруженные силы начали готовиться к разведению сил на линии соприкосновения. В течение года президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что его цель – прекращение огня по всей линии фронта. Несмотря на то, что отвод сил неоднократно срывался боевиками, а по Украине прокатилась волна акций протеста, процесс начался.

В конце июня этого года были разведены войска в Станице Луганской, а 29 октября разведения состоялось в районе Золотого. В третьей точке, у Петровского, разведение личного состава, вооружения и военной техники завершилось 11 ноября.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведения вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал»,–отметил Зеленский.

По словам главы государства, он лично посещает места, где запланировано разведения войск. Каждая из сторон обязалась отвести личный состав на километр от передовой. Это должно стать шагом для начала отвода войск вдоль всей линии разграничения.

«Когда мы говорим о разведении сторон, то как раз оно предназначено для того, чтобы боевые действия прекратились. Идея заключается в том, что сейчас стороны находятся настолько близко, что можно использовать любое оружие. Идея заключается в том, чтобы развести стороны, чтобы нельзя было использовать напрямую стрелковое и тяжелое вооружение. После этого боевые действия прекращаются», – отмечает эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

В Минобороны отмечают, что мирный процесс возможен только параллельно с укреплением обороноспособности страны по всем направлениям, изменением структуры ВСУ и приведение армии в соответствие со стандартами НАТО. Собственно, все эти приоритеты по безопасности останутся на повестке дня следующего года. В 2020 году на оборону и безопасность планируют потратить 5,45% ВВП или 245,8 миллиарда гривен, что является наибольшей суммой за годы независимости Украины.