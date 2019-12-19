Все рубрики раздела
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность
Современные гаджеты давно перестали быть дорогим аксессуаром. Теперь без них невозможно представить учебу, отдых, работу или общение с друзьями. Прекрасным выбором для совмещения этих функций станет планшет. В нашем материале мы расскажем вам, на какие критерии обращать при выборе устройства и где купить планшет в Украине до 1000 грн.
Как выбрать недорогой гаджет
Выбрать недорогой и хороший планшет — задача не из легких. Однако существует ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке:
Выбирайте разрешение экрана не ниже 1280х720 пикселей.
IPS или Amoled матрица для яркой сочной картинки.
Для обычных задач подойдет любой двух- или четырехъядерный процессор. Более мощные понадобятся только профессиональным дизайнерам или фотографам.
1 Гб оперативной памяти хватит для повседневного использования и просмотров видео.
Выбирайте аккумуляторы емкостью от 4000 мАч. Такие девайсы будут работать в фоновом режиме весь день.
Наличие дополнительных функций будет приятным бонусом: карта памяти, выход в интернет, камера.
Где купить планшет до 1000 гривен
На сайте компании Киевстар вы сможете купить планшет в Украине до 1000 грн. Также клиентам доступны:
- Различные акционные предложения.
- Промо-коды на скидку.
- Получение средств на покупку в кредит.
- Быстрая доставка по всей стране.
Прием заказов осуществляется круглосуточно и без выходных. Покупайте планшет только на проверенных сайтах с гарантией. Приятного использования!
Теги: Украина, цена, Киевстар, планшет
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря10:30
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"09:00
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)17:00
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова15:00
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря10:30
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс09:00
- На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель08:30
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- В Киев везут 30 тонн карпатского снега16:30
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения15:30
- В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза15:00
- NASA запустила в космос замену российским "Союзам" (ВИДЕО)14:00
- МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета13:30
- Ученые воссоздали облик святого Николая13:00
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- СМИ собрали информацию о "лубянском стрелке"12:00
- Эксперты выяснили новогодние "ценники" украинских звезд эстрады11:30
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской11:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря
- Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт