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Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность

19.12.2019 12:00
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Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность

Современные гаджеты давно перестали быть дорогим аксессуаром. Теперь без них невозможно представить учебу, отдых, работу или общение с друзьями. Прекрасным выбором для совмещения этих функций станет планшет. В нашем материале мы расскажем вам, на какие критерии обращать при выборе устройства и где купить планшет в Украине до 1000 грн.

Как выбрать недорогой гаджет
Выбрать недорогой и хороший планшет — задача не из легких. Однако существует ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке:
Выбирайте разрешение экрана не ниже 1280х720 пикселей.
IPS или Amoled матрица для яркой сочной картинки.
Для обычных задач подойдет любой двух- или четырехъядерный процессор. Более мощные понадобятся только профессиональным дизайнерам или фотографам.
1 Гб оперативной памяти хватит для повседневного использования и просмотров видео.
Выбирайте аккумуляторы емкостью от 4000 мАч. Такие девайсы будут работать в фоновом режиме весь день.
Наличие дополнительных функций будет приятным бонусом: карта памяти, выход в интернет, камера.

Где купить планшет до 1000 гривен
На сайте компании Киевстар вы сможете купить планшет в Украине до 1000 грн. Также клиентам доступны:

  • Различные акционные предложения.
  • Промо-коды на скидку.
  • Получение средств на покупку в кредит.
  • Быстрая доставка по всей стране.

Прием заказов осуществляется круглосуточно и без выходных. Покупайте планшет только на проверенных сайтах с гарантией. Приятного использования!



Теги: Украина, цена, Киевстар, планшет
 
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